Cambiar hábitos en el uso de energía permite ahorrar: CFE

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que para la eficiencia y ahorro de energía eléctrica en los hogares es necesario el cambio de hábitos, uso de tecnologías eficientes, o bien la combinación de ambos, lo cual ayudaría mucho a la economía y salud de las familias.

Precisó en su portal de Internet que revisar a menudo las instalaciones eléctricas del hogar, desconectar los aparatos cuando no se utilizan y darles mantenimiento preventivo y correctivo son una forma de cambiar de hábitos, lo que además ayudará a reducir el impacto del calentamiento global y cambio climático.

La empresa productiva del Estado agregó que las familias mexicanas deben utilizar al máximo la luz natural, lo que contribuirá a que disminuyan sus gastos en este servicio, además de verificar que los focos ofrezcan altos niveles de iluminación y una larga vida útil.

En este contexto, destacó que es importante no olvidar que no hay energía más limpia y barata que la que no se consume, por lo que conmino a los usuarios del servicio a practicar el uso eficiente de la energía y de esta forma ahorrar y ayudar al medio ambiente.