Consejo de Promoción Turística entra en liquidación: Torruco Marqués

México, 6 de diciembre.- El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que a partir de hoy entra en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que se había encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

“Entra en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México. Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no obeso, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres, no sobre el número de turistas, sino de la mayor derrama económica”, indicó.

En su primera conferencia de prensa como titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), dijo que el plan de austeridad va en serio y “es un enorme reto que en plena austeridad hagamos más con menos”.

Sobre el CPTM, el funcionario federal cuestionó ¿qué nos dio como resultado? “quitemosnos el velo, estamos en el lugar 15 en captación de divisas y quizás vamos a desplazarnos al 16 al término de este año”.

“Desaparece el Consejo de Promoción Turística por instrucción presidencial, todas las oficinas en el extranjero, hasta las de ProMéxico, desaparecen, el Estado va a ser más delgado, lo vamos a adelgazar para que esos recursos se canalicen a las prioridades nacionales”, aseveró.

Dijo que de acuerdo con los términos de ley, en la próxima Junta de Gobierno, como asunto único, se dará a conocer la desaparición del Consejo y a partir de ese momento se iniciará el proceso que marque la Secretaría de Hacienda en la liquidación confome a derecho.

Sin embargo, sostuvo, la Secretaría de Turismo seguirá promoviendo a México a fin de mantener su posicionamiento en el ámbito internacional. “Me comprometo a que México permanecerá en el aparador internacional luciendo ante todo el mundo su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica”.

“Para que quede claro: habrá Tren Maya pero también acciones de promoción que fomenten esta importante actividad, no cabe la menor duda de que no se puede vender lo que no se muestra, pero también hay formas e innovaciones tecnológicas que nos darán acceso a nuevos mercados que impacten mejor para elevar el gasto de los turistas”, argumentó.

Dijo además que la labor de promoción internacional se llevará a cabo a través de varios programas que se pusieron en marcha y fueron exitosos, como el Programa de Operación Toca Puertas, que está enfocado a negocios específicos y efectivos con los principales touroperadores y en estrecha colaboración con líneas aéreas.

También seguiremos cuidando y fortaleciendo nuestro mercado natural mediante una adecuada y efectiva promoción, incluso, incorporaremos el programa El Reencuentro con mis Raíces, que ya se aplicó en la Ciudad de México, indicó.

“Ambos proyectos tuvieron resultados exitosos que lograron que en cuatro años se pusieron en marcha, tan solo en la Ciudad de México, 23 nuevos vuelos directos”, señaló Torruco Marqués.