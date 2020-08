Declive en acciones del sector tecnológico provocan baja en Wall Street

Nueva York.- Wall Street bajaba el lunes, debido a un declive de las acciones de Apple por preocupaciones sobre la demanda que afectaron al sector tecnológico, mientras que señales contradictorias sobre una posible tregua en la disputa comercial entre China y Estados Unidos se sumaban a la inquietud de los mercados.

A las 1233 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 210,37 puntos, o un 0,82 por ciento, a 25.208,67unidades; el índice S&P 500 bajaba 28,67 puntos, o un 1,04 por ciento, a 2.707,60 unidades; y el Nasdaq disminuía 138,39 puntos, o un 1,91 por ciento, a 7.109,48unidades.

Las acciones de Apple Inc perdían un 3,2 porciento después de que el diario The Wall Street Journal reportó que la compañía redujo en las últimas semanas su pedidos de producción para los tres modelos de iPhone lanzados en septiembre.

Los títulos del fabricante del iPhone han caído un 11,6 por ciento este mes, después de que la compañía presentó una previsión de ventas por debajo de lo esperado para el trimestre que incluye la Navidad y tras una serie de débiles estimaciones de muchos de sus proveedores.

Los títulos de los proveedores de Apple se veían afectados también. Lumentum Holdings Inc, Universal Display Corp, Cirrus Logic Inc y Skyworks Solutions Inccedían entre un 1,5 y un 4,8 por ciento.

El resto de las denominadas acciones FAANG -Facebook Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc y AlphabetInc- perdían entre un 3 y un 1,3 por ciento.

Durante el fin de semana, los líderes de Asia-Pacífico no lograron acordar un comunicado conjunto en una cumbre en Papúa Nueva Guinea por primera vez en su historia, ya que las profundas divisiones entre Estados Unidos y China sobre comercio e inversión impidieron una mayor cooperación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que China está dispuesta a dar pasos para resolver el prolongado conflicto comercial entre ambas naciones, pero el vicepresidente Mike Pence afirmó el sábado que Washington podría duplicar sus aranceles si Pekín no cede a las exigencias estadounidenses.