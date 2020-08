Negociaciones para el Brexit se estancan tras cumbre europea

Bruselas, Bélgica.-Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) concluyeron sin acuerdos sus deliberaciones de la cumbre sobre el retiro del Reino Unido, proceso conocido como Brexit, aunque una posible opción es la ampliación de los plazos para la transición.

“A pesar del espíritu de buena voluntad de la primera ministra británica Theresa May, no he detectado ninguna propuesta nueva”, declaró Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo.

El encuentro con la primera ministra británica antecedió a la cena de los 27, en la cual se examinarían posiciones, pero un comunicado del Consejo Europeo dijo que los 27 mantienen su postura de unidad en cuanto a la insuficiencia de las propuestas británicas.Los 27 líderes europeos reafirmaron su confianza en su negociador, Michel Barnier, y le encargaron continuar sus esfuerzos para lograr un acuerdo fiel a las líneas definidas por el Consejo.

La frontera británico-irlandesa en Irlanda del Norte sigue siendo el mayor de los escollos. Una frontera “dura” entre territorio británico y el ámbito de la UE no respetaría el acuerdo que puso fin a muchos años de violencia en Irlanda. A su vez, la libre circulación de productos agroalimentarios que no respeten las regulaciones del bloque es inaceptable para Bruselas.

Los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Gran Bretaña y los de los ciudadanos británicos residentes en el ámbito de la UE y la contribución financiera de Reino Unido al presupuesto comunitario son los otros dos temas en los que el acuerdo sobre la salida ordenada ha encallado.

Se preveía que la cumbre fuera decisiva para el acuerdo sobre el Brexit. No fue así y por ello no habrá la cumbre de noviembre pensada para formalizar este divorcio. No obstante, los 27 se declararon dispuestos a reunirse tan pronto Barnier estime que se ha alcanzado el progreso requerido.