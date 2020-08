Pendiente tema de “fibra e” en Aeropuerto de Texcoco: BMV

Ciudad de México.- El Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruíz Sacristán, dijo que todavía no han tenido ningún acercamiento con la Secretaría de Hacienda y con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para hablar del tema de la “fibra e” ya que a través de este instrumento ayudaría también a financiar el proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

“No me atrevería a decir qué van a pagar o no van a pagar, porque no lo sabemos, yo creo que primero arregla lo de los bono y después abordarán el asunto de la “fibra e”, afirmó.

También señaló que a pesar de la volatilidad en los mercados se listaron 39 nuevas emisoras en la BMV, cifra similar al año pasado, además no descartó que el próximo año continué la volatilidad en los mercados debido a factores externos.