Presentan resultados de Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en Educación Preescolar.

14 de marzo.- Por primera vez, se presenta la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en Educación Preescolar.

El INEE levantó los datos entre octubre y noviembre del 2017 en 2 mil 141 escuelas tomando como informantes a directores, maestros y padres de familia.

El estudio revela por ejemplo que 13 mil de 90 mil escuelas no tienen luz, 31 mil no tienen agua y 6 mil 200 no tienen baño; que los padres de familia ayudan al sostén de los planteles y que pese a las carencias el 91% de los 4.9 millones de alumnos manifiestan su gusto por asistir a la escuela.



De ahí que se sostendrán reuniones con autoridades educativas en este mes para impulsar esquemas que lleven a la mejora de condiciones.