Trabajadores y empresarios respaldan mejoras en el Infonavit

Ciudad de México.- Se realiza la 118 Sesión Ordinaria de la Asamblea General del INFONAVIT con presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de ratificar y designar a los nuevos miembros de los Órganos Colegiados del Instituto y de la aprobación de las actas correspondientes, el representante del sector de los trabajadores Fernando Salgado Delgado, señaló que los derechohabientes han logrado la aprobación de decenas de recomendaciones para mejorar a la Institución.

Dijo que no se debe de olvidar la lección que llevó al INFONAVIT durante años, a financiar vivienda no digna y sin servicios, agregó que no se va a permitir más vivienda destinada al abandono.

Francisco Cervantes, representante del sector empresarial, dijo que los empresarios seguirán invirtiendo y generando empleos para impulsar el desarrollo del país.

Señaló que es necesario fortalecer las capacidades digitales y analíticas del Instituto para ofrecer mejores productos, reducir riesgos y alcanzar mejores niveles de productividad.