Aún con modificaciones, ley contra factureras necesita ser más clara: CCE

Ciudad de México.- Carlos Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que sigue habiendo mucha confusión respecto a la ley que combate a las factureras.

Detalló que no es verdad que se pueda meter a la cárcel a una persona a la que se le encuentre una factura falsa pues la ley está hecha para quiénes no son contribuyentes, para quienes no tienen un pasado fiscal.

Salazar, señaló que lograron aumentar el monto de las facturas a 7.8 millones de pesos, lo que cierra la posibilidad de que se culpe a alguien por un error.

Dijo que ese acuerdo se logro tras las reuniones con hacienda y agregó que sigue pendiente la propuesta de incluir una redacción más clara en Código Fiscal, aún así agradeció el haber sido escuchados y se aplicaran las modificaciones a las reformas, según sus peticiones.

En el evento estuvo presente la Asociación Mexicana de La Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quienes pidieron a los legisladores frenar la propuesta de legalizar los llamados autos chocolate.