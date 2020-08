Cancelación de fines de semana largos impactaría la actividad económica

Como una medida que afectará al comercio, servicios y turismo, fue calificada la futura suspensión de los fines de semana largos por expertos y prestadores de servicios turísticos, quienes consideran que por ello se verán mermados sus ingresos.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, detalló en su cuenta de Twitter que la decisión del Ejecutivo de suspender los fines de semana largos para “fortalecer la memoria histórica” traerá consigo afectaciones al sector.

Ante de aplicar cualquier medida en la materia, el dirigente empresarial propuso evaluar algunas otras opciones para promover las festividades patrias.

López Campos explicó que los fines de semana largos evitan los “puentes” de días inhábiles por celebraciones entre semana, y contribuyen a una mayor derrama económica por turismo social en el territorio nacional, además fortalece los conocimientos históricos y culturales.

El líder de la Concanaco Servytur consideró también que no es válido el argumento de que por los puentes largos a la población se les olviden las fechas patrias importantes, “sólo se mueven los días obligatorios de descanso, por lo que las conmemoraciones en dependencias o escuelas siguen celebrándose en las fechas históricas”.

Además, relató que datos del sector turismo muestran que el pasado fin de semana largo, que fue del 1 al 3 de febrero, se movilizaron un millón 600 mil turistas, lo que implicó una ocupación hotelera de 62 por ciento y una derrama de cuatro mil millones de pesos.

En su opinión, en caso de que se eliminen los fines de semana largos, saldrían afectados los destinos turísticos cercanos a las urbes como los Pueblos Mágicos y los puertos, que han sido lugares para pasar estos días de asueto, así como el sector comercio.

Recordó que en el caso del Buen Fin, se aprovecha que da inicio desde un viernes y concluye hasta el puente del Aniversario de la Revolución Mexicana, es decir, se tienen cuatro días con los que la gente puede ir a comprar y pasear y en caso de cancelar estos días de asueto se recortarán los días del fin de semana.

López Campos recordó que por las ventas del Buen Fin el sector comercio y servicios capto un total de 120 mil millones de pesos.

El analista económico Fernando López Macari señaló por su parte que los puentes largos se establecieron hace algunos años para fomentar el turismo nacional, el cual es uno de los principales generadores de divisas.

Pero además, dijo en conferencia de prensa, los fines de semana largo sirvieron para “evitar el ausentismo”, pues durante muchos años, los trabajadores especialmente de los sectores de la construcción y maquiladoras, aprovechaban para faltar y con ello se afectaba la productividad de las empresas.

Así, apuntó, los puentes largos durante muchos años “han sido una iniciativa exitosa”, pues con esta medida también los prestadores de servicios turísticos “calculan el impacto económico de los puentes vacacionales” y diseñan sus promociones para atraer turismo y las empresas saben también cuál es el impacto de estos días de descanso.

“Esta es una muestra más de la falta de certidumbre, algo que le ha hecho mucho daño a este país, el hecho de cambiar por cambiar, no veo una demanda por cambiar los días festivos o que el pueblo diga que no les guste los puentes, no veo una necesidad el cambio, esto es resultado de una posición unilateral”, señaló.