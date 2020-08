EU pone en lista negra comercial a 28 oficinas de seguridad y empresas chinas, por violar derechos de musulmanes

WASHINGTON.- El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes que pondrá a 28 oficinas de seguridad pública y empresas chinas, entre ellas la firma de videovigilancia Hikvision, en una lista negra comercial por el trato de Pekín a los musulmanes uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas.

En la lista destaca la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno Popular de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur, 19 agencias gubernamentales subordinadas y ocho empresas comerciales, según un documento del Departamento de Comercio.

Entre las compañías está Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co y Yixin Science and Technology Co.

El Departamento de Comercio dijo que “las entidades han estado implicadas en violaciones y abusos de los derechos humanos (...) detenciones arbitrarias masivas y vigilancia de alta tecnología por parte de China contra uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes”.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el anuncio no está vinculado a la reanudación de las conversaciones comerciales con China esta semana.

Hikvision, oficialmente conocida como Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, tiene un valor de mercado de alrededor de 42.000 millones de dólares y se autodenomina como el mayor fabricante de equipos de video vigilancia del mundo.