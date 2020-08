Tema laboral “traba” la ratificación del T-MEC en Estados Unidos: Seade

Cancún.- El tema laboral es uno de los más complicados en la ratificación del T-MEC, reconoció Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores. Reveló que han existido propuestas para resolver el problema.

Recordó que Estados Unidos propuso que haya una certificación para los productos que cruzan la frontera y que validen que “se produjo con trabajo de sindicato auténtico y no de sindicato blanco”, a lo cual México dijo que no. Y no es porque queramos sindicatos blancos, explicó, “sino porque no queremos certificación en la frontera”

Al cuestionarle si México se adelantó en la ratificación del T-MEC detalló que “lo que se hizo fue cerrarle la puerta a la andanada de cambios que se veían venir con los demócratas” de Estados Unidos.