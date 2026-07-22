Ganar dinero sin esfuerzo suena tentador, pero podría ser un fraude: así funciona la estafa de la “flor de la abundancia”

La "flor de la abundancia" promete ganancias rápidas, pero puede tratarse de un esquema fraudulento; esta estafa promete generar dinero rápido y sin esfuerzo. La Condusef advierte que este tipo de esquemas puede representar un fraude. Conoce de qué manera opera.

¿Qué es el esquema de la "flor de la abundancia"?

Seguramente has escuchado sobre los fraudes con un esquema piramidal; este tipo de estafas promete grandes cantidades de ganancias a cambio de aportar dinero y convencer a más gente de que "invierta" su dinero para ganar más sin hacer nada.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el fraude de la "flor de la abundancia" no hace que se multipliquen tus finanzas; al contrario, las puedes perder.

🚨 ¿Te prometen ganar dinero rápido y sin esfuerzo?



💸 Desconfía. La llamada “flor de la abundancia” puede ser un fraude que pone en riesgo tu dinero.



👀 Antes de participar, infórmate e identifica las señales de alerta.#AltoAlFraude pic.twitter.com/DEvZgl9ik1 — CONDUSEF (@CondusefMX) July 17, 2026

¿Cómo funciona la "flor de la abundancia"?

La "flor de la abundancia" conocida como esquema piramidal, funciona cuando las personas entregan dinero; es decir, el dinero que puedes "ganar" solo se obtiene de las aportaciones de nuevos participantes en el esquema y no de una inversión o actividad económica real, por lo que es probable que pierdas tu dinero.



Una persona ocupa el centro de la flor y espera a recibir el dinero.

Alrededor se colocan varios participantes, como si fueran los pétalos de una flor.

Cada nuevo integrante aporta una cantidad de dinero, que puede variar según el grupo de personas interesadas.

Los participantes deben invitar a nuevas personas para que la estructura siga creciendo.

Cuando ingresan suficientes personas, quien está en el centro recibe el dinero acumulado.

Después, otros participantes avanzan hacia el centro con la esperanza de cobrar en el futuro.

El sistema depende de que siempre entren nuevos participantes; si dejan de ingresar personas, la cadena se pierde y quienes aún no llegan al centro pierden el dinero que aportaron.

Por esta razón, las autoridades advierten que estos esquemas no son inversiones y presentan un alto riesgo. Al ser un método informal, no hay quién respalde la pérdida.