Trump revoca impuesto del 20% en el estrecho de Ormuz; cobrará con inversiones en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás a la propuesta de aplicar una tasa del 20% a las embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz y anunció que la medida será sustituida por acuerdos comerciales y de inversión con países del golfo Pérsico.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario explicó que la decisión fue tomada después de mantener conversaciones con líderes de Medio Oriente.

Donald Trump retira impuesto en el estrecho de Ormuz

Donald Trump indicó que varios Estados del Golfo se comprometieron a realizar inversiones en territorio estadounidense en lugar de aplicar el cobro que había sido planteado un día antes.

"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", escribió el mandatario.

🚨| Trump reemplaza la tarifa propuesta para el estrecho de Ormuz por acuerdos de inversión con los países del Golfo.



"He decidido reemplazar la tarifa de reembolso del 20 % para Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo… pic.twitter.com/Im4Jj4BBXQ — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 14, 2026

El presidente agregó que las inversiones prometidas serán de gran magnitud y aseguró que también resultarán beneficiosas para los países que las realicen: "Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro".

Donald Trump había implementado impuestos en el estrecho de Ormuz

La decisión representa un cambio respecto al anuncio realizado el lunes 15 de julio, cuando Donald Trump informó que Estados Unidos volvería a imponer un bloqueo naval a los buques que entraran o salieran de puertos iraníes y que, además, cobraría un impuesto del 20% a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho de Ormuz.

En su mensaje de este martes, sostuvo que el estrecho permanecerá abierto para el tráfico marítimo internacional, con excepción de Irán, cuyo liderazgo fue calificado por el mandatario como "mentiroso, violento y malicioso".

Trump agradece a Irán por liberar a estadounidense

Hoy miércoles 15 de julio, Donald Trump agradeció a Irán por dejar en libertad a una ciudadana de Estados Unidos que fue detenida en diciembre de 2024, durante el mandado de Joe Biden.

“Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, detenida injustamente en diciembre de 2024 durante la presidencia de Joe Biden, abandone el país. Ahora se encuentra a salvo fuera de Irán y en buen estado de salud. ¡Estados Unidos agradece este gesto de buena voluntad de Irán! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió el mandatario.