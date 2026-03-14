Grupo Salinas: 120 años impulsando el crecimiento y la independencia

La construcción de un país se escribe con la tinta de las ideas, el sudor del esfuerzo y la incansable cultura del trabajo. Es una obra que se forja a pulso, en el corazón de cada madrugada, donde los mexicanos nos levantamos con la firme convicción de demostrar la verdadera casta de la que estamos hechos.

En este dinámico escenario de crecimiento, Grupo Salinas se erige como un pilar inamovible, celebrando 120 años de caminar hombro con hombro con la sociedad, festejando cada triunfo y custodiando con fervor los sueños de cada ciudadano.

120 años de cumplirle a México, construyendo con visión, trabajo y la determinación de abrir nuevos caminos ✨.



En #GrupoSalinas celebramos más de un siglo impulsando la prosperidad, la innovación y la creación de oportunidades para millones de familias mexicanas.



Llegar hasta… pic.twitter.com/MZlNB5Ol5f — Grupo Salinas (@gruposalinas) March 14, 2026

Grupo Salinas celebra 120 años de compromiso con el desarrollo de México y su gente

A lo largo de estos 120 años, nuestra misión ha trascendido la actividad empresarial para convertirse en un baluarte de la libertad. Entendemos profundamente que el espíritu mexicano posee una resiliencia inquebrantable para salir adelante; por ello, siempre hemos estado ahí, listos para ser el impulso que nos permite avanzar al unísono.

Nos hemos consolidado como la voz valiente que informa bajo el estricto rigor de la verdad, garantizando el acceso a una comunicación honesta y transparente.

Un país se construye con ideas y trabajo duro.



Por eso, en #GrupoSalinas, desde hace 120 años le hemos cumplido a México, acompañando a los mexicanos, impulsando sus sueños, generando oportunidades reales e ideando soluciones para mejorar su vida y la de sus familias.



Gracias… pic.twitter.com/NrJnwWAfGp — Grupo Salinas (@gruposalinas) March 14, 2026

Somos mucho más que un conglomerado de marcas; somos el motor que acelera tu independencia y la conectividad más veloz y poderosa que une al territorio.

La resiliencia y audacia son claves para construir un futuro próspero y libre en el país

Nos enorgullece ser el aliado estratégico para que la familia viva con dignidad y el banco que deposita su fe absoluta en tus proyectos. Esta gran familia está compuesta por más de 200 mil colaboradores y hogares que, día tras día, dan la batalla con honor para edificar el país que todos anhelamos y alcanzar metas que antes parecían remotas.

Llegar a estos 120 años cumpliendo con México es el testimonio de una fe ciega en el talento de nuestra gente. Son 120 años dedicados a la creación de valor y a la generación de una prosperidad que se siente en cada rincón de la nación. Nuestra permanencia es una promesa cumplida: aquí hemos estado y aquí seguiremos, firmes en nuestra trinchera de progreso.

La comunicación transparente y honesta es el pilar fundamental de la misión del grupo

El llamado hoy es a la audacia absoluta. Es momento de perderle el miedo a lo imposible, de no rendirse ante las dificultades y de jamás conformarse con menos de lo que merecemos.

La libertad es nuestro tesoro más preciado y no debemos permitir que se debilite. Estamos convencidos de que la imaginación es el único límite, y hoy más que nunca, tenemos la capacidad de transformar cada anhelo en una realidad tangible para llevar a México a lo más alto.

