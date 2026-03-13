Feminicidio en Morelos: A 3 años del caso Rocío Ramírez, la impunidad persiste

Una pequeña vio morir a su madre; frente a ella, sujetos que la esperaban fuera de su casa cuando la llevaba a la escuela, ya la esperaban. Han pasado casi cuatro años del feminicidio en Morelos y aún no hay detenciones.

La angustia que atraviesa la familia Ramírez es una herida abierta que carece de una explicación posible. Para Cristian Ramírez, el sufrimiento derivado de perder a un ser querido bajo circunstancias violentas representa un tormento permanente. Ella es hermana de Rocío Ramírez Rogelio, quien forma parte de la extensa lista de mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas en el territorio de Morelos.

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Niña vio el ataque contra su madre en Temixco

El registro de los hechos sitúa el crimen en el municipio de Temixco, ocurrido el 13 de diciembre de 2022. Aquel día, Rocío Ramírez Rogelio, de 35 años, inició su rutina habitual. A las 8:35 horas, los dispositivos de vigilancia de su hogar registraron el instante en que abandonaba la vivienda.

Sin embargo, en el exterior ya aguardaban sujetos para efectuar una agresión frontal. En ese momento, la víctima se encontraba acompañada por su descendiente de 8 años, a quien planeaba llevar al centro escolar; la menor fue testigo presencial de la ejecución. El cuerpo de la mujer fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego inicialmente en la zona pectoral y después en la región cefálica.

Morelos, tercer lugar en feminicidios, enfrenta grave crisis de violencia hacia las mujeres

Si bien las grabaciones de seguridad no capturaron el momento preciso del homicidio, sí lograron documentar la huida de uno de los criminales, quien abordó un vehículo de color blanco que carecía de matrículas y poseía cristales oscuros.

Tras el incidente, los elementos policiales y los peritos forenses arribaron al sitio para recolectar evidencias fotográficas y procesar el área del crimen, donde se hallaron ocho casquillos. A pesar de estas diligencias iniciales, han transcurrido tres años sin que existan detenciones o claridad sobre la identidad de los responsables, manteniendo el caso en un estado de abandono judicial.

La persistencia de los familiares en la búsqueda de justicia responde a la necesidad de hallar serenidad frente a la existencia de individuos que dañan a la sociedad sin enfrentar consecuencias legales. En este contexto, Perla, quien estableció una organización feminista en la región, sostiene que la entidad enfrenta una situación de emergencia que contradice las declaraciones de la administración estatal.

¿Cuántos feminicidios hay en Morelos?

Las agrupaciones civiles han registrado 20 casos de feminicidio en el periodo actual, aunque otros colectivos manejan estadísticas más elevadas. Morelos ocupa el tercer sitio en la escala nacional por este delito, sumando además la reciente muerte de dos jóvenes pertenecientes a la comunidad universitaria.

La actuación de las instituciones gubernamentales en el pasado reciente ha generado indignación entre las víctimas. El discurso oficial que promete la erradicación de la falta de castigo es percibido como un agravio y una falsedad frente a la realidad de las familias.

Existe una exigencia para que las autoridades admitan la gravedad de la crisis y ejecuten labores efectivas, dado que el temor a que la lista de fallecidas continúe creciendo es constante. Durante los últimos ciclos de gobiernos vinculados a Morena, las manifestaciones en la vía pública han sido constantes para reclamar protección y justicia, señalando que las acciones emprendidas hasta el momento han sido insuficientes para frenar la violencia.