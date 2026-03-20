CNTE abandona CDMX tras tres días de protestas sin resultados

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó su estancia en la Ciudad de México (CDMX) tras tres días de intensas protestas, sin lograr avances en sus demandas.

Los manifestantes, que llegaron con consignas como '¡Libertad moral!’ y '¡Apagamos la opresión!’, se retiraron este viernes dejando tras de sí un rastro de caos vial y afectaciones económicas.

Se van después de tres días de protestas

Llegaron hace tres días, con sus consignas, violencia y con exigencias. Este viernes decidieron que se van, como llegaron, con las manos vacías, porque sus peticiones son las mismas que las del año pasado.

La abrogación de la ley del ISSSTE 2007, la abrogacion de la reforma educativa y aumento salarial, se fueron, pero paralizando y desquiciando la Ciudad de México.

En medio de un caos vial, de manifestaciones y un plantón en el Zócalo capitalino, son los integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación.

“Yo no puedo caminar, entonces hay que andar con el bastón y lo mandan pa allá que lo mandan pa acá, entonces ese es el problema”, dijo Benito Ordaz.

Fueron tres días de bloqueos en las principales avenidas, miles de personas resultaron afectadas, entre automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones y comerciantes.

“Los meseros, los garroteros dejan de ganar, la gente que vende en la calle como comercio informal deja de vender, es una gran afectación económica sobre todo para gente de la zona”, dijo Ernesto Muñoz.

La mañana de este viernes se manifestaron en varias instituciones bancarias y cerraron la lateral de Paseo de la Reforma: “Qué culpa tenemos nosotros de sus demandas que no tienen justificación”, mencionó Marco Badillo.

La CNTE amenaza con volver a las calles de la CDMX

Luego de 4 horas decidieron cancelar la marcha que se tenia programada del Ángel al Zócalo capitalino donde finalmente hicieron un mitin y levantaron el plantón que instalaron desde el miércoles.

Pero amenazaron con volver, aunque los niños pierdan clases: “ya tenemos proyectada nuestra siguente actividad, etapa de lucha más intensa, más mayoritaria”, dijo Filiberto Frausto, lider Sección 34 CNTE.

