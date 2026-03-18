Denuncia de intoxicación: Hombre pone veneno en la bebida de su esposa; ella logra sobrevivir

Un almuerzo familiar se transformó en una situación de emergencia médica y una posterior batalla legal tras un presunto intento de envenenamiento o intoxicación. La víctima relata que los hechos ocurrieron durante la etapa final de una comida, en un momento en que decidió ausentarse de la mesa para dirigirse a los servicios sanitarios.

En ese instante, ofreció a su descendiente que le acompañara, pero el menor optó por permanecer en su sitio, dejando a la mujer a solas con el ahora señalado.

Así fue como un hombre quiso envenenar a su esposa para “mejorar su comunicación”

Al retomar su lugar en la mesa, el individuo la recibió con un brindis, sosteniendo su vaso en el aire en señal de festejo. Confiada, la mujer ingirió el contenido de su bebida, pero de inmediato detectó una consistencia y un sabor inusuales.

Movida por la duda, decidió probar el líquido una segunda vez, confirmando entonces una presencia amarga y extraña que le resultó alarmante. Al inspeccionar el recipiente con detenimiento, descubrió residuos de polvo tanto en los bordes como en la base del cristal. Ante el hallazgo, su instinto la llevó a desplazarse rápidamente hacia el sanitario para intentar expulsar la sustancia de su organismo mediante el vómito.

Tras el fallido envenenamiento llegó otro calvario: la negligencia judicial

Las consecuencias físicas no tardaron en manifestarse con severidad. La afectada experimentó una aceleración drástica de su ritmo cardíaco, reportando taquicardia y palpitaciones intensas. Además, su apariencia física sufrió alteraciones visibles, con las pupilas completamente dilatadas y una coloración rojiza que cubría la totalidad de su rostro.

Fue en ese estado de vulnerabilidad cuando el sujeto admitió haber vertido una sustancia desconocida en su vaso, provocando el cuestionamiento inmediato de la víctima sobre la naturaleza de lo que había consumido.

Sin embargo, el calvario físico fue solo el inicio de una frustrante experiencia institucional. Al intentar buscar justicia, la mujer se enfrentó a la resistencia de las autoridades encargadas de recibir la denuncia.

Entre el desamparo y la desesperación

Desde su arribo a las oficinas correspondientes, el personal encargado sugirió que la detención del sospechoso era inminente, pero las horas pasaron sin que se concretara ninguna acción legal efectiva.

La víctima manifestó un profundo sentimiento de desamparo ante la inacción de quienes debían protegerla. Resultó incomprensible para ella que, tras acudir a denunciar actos delictivos flagrantes y haber sufrido daños físicos evidentes, no encontrara el respaldo necesario por parte de los organismos de seguridad.

Esta sensación de impotencia marcó el cierre de una jornada donde la seguridad personal y la eficiencia del sistema judicial quedaron en entredicho, dejando a la denunciante en una situación de incertidumbre tras haber sobrevivido a una agresión directa contra su integridad.

