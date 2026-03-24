¡Carencias en Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX! Denuncian falta de equipo y farmacias vacías

¡Promesas que quedaron en el olvido! Luego de 10 años en el olvido, finalmente inauguraron el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, pero aunque esté especializado en cáncer, aún no hay servicio de radioterapia, por lo que miles de mexicanas no pueden recibir un tratamiento de calidad.

Este hospital oncológico en CDMX NO atiende a todas las mujeres, pues únicamente se especializa en cáncer de mama, cervicouterino y de ovario.

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