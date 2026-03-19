CNTE paraliza CDMX: Segundo día de bloqueos, caos y afectaciones locales

La Ciudad de México (CDMX) vive su segundo día de caos debido a los bloqueos realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Las principales arterias de la capital, incluyendo Paseo de la Reforma, han sido tomadas por manifestantes, generando un impacto significativo en la movilidad y la vida cotidiana de los capitalinos.

Las afectaciones por el paro de la CNTE

Segundo día de caos, de bloqueos, de necedad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, su insistencia por demandas pasadas ha generado caos vial y desesperación entre los automovilistas, ciclistas, motociclistas y hasta los peatones en la zona centro de la Ciudad de México. “Que poca madre, mire vamos al hospital hasta Gabriel Mancera y mire”.

“Tres horas, yo tengo cita médica imagínese, estoy enfermo y no he podido moverme de aquí”, dijo Miguel Ángel, afectado.

Y de nueva cuenta volvieron a cerrar Paseo de la Reforma: “Además de qué nos está bloqueando la vida principal tenemos que dar toda la vuelta son como 5 km más que tenemos que dar vuelta”, dijo David, persona afectada.

El servicio del Metrobús fue suspendido desde Sevilla hasta avenida Hidalgo: “Vengo de la escuela y me bajaron del Metrobús porque ya no había servicio estoy buscando otra ruta alternativa”, dijo Valeri, estudiante afectada.

¿Qué pide la CNTE?

¿Qué pide la coordinadora? Lo mismo, la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, la abrogación de la Reforma Educativa y aumento salarial; han establecido mesas de diálogo con las autoridades que no han respetado y mientras tanto, por segundo día, secuestraron la ciudad.

Los comerciantes de la zona también han resultado afectados, restaurantes vacíos, tiendas sin clientes y trabajadores que ven caer sus ventas.

“Si me afecta mucho, porque ya no hay ventas y pues uno vive de su trabajo y si nos taponean pues como”, dijo Lucía, persona afectada.

Se prevé que las movilizaciones terminen este viernes, hasta entonces el Zócalo capitalino seguirá tomado con casas de campaña, lonas y fogones improvisados y en los estados los niños no tendrán clases.