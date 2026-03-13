La situación de precariedad en el Hospital Enrique Cabrera, del IMSS Bienestar, persiste como una problemática crítica que afecta tanto a usuarios como a trabajadores: las malas condiciones y el desabasto de medicamentos.

A pesar de que desde agosto del año anterior se difundieron pruebas visuales sobre el deterioro de este centro médico y las consecuencias de la carencia de fármacos, la administración institucional rechazó la existencia de un déficit de suministros.

El Hospital Enrique Cabrera enfrenta crisis por desabasto de medicamentos

En aquel momento, la autoridad defendió que tanto las medicinas como los artículos de curación se estaban entregando sin retrasos y bajo los protocolos establecidos, contradiciendo los reportes de falta de antibióticos y de servicios de radiografía incompletos.

Transcurridos siete meses desde aquellas denuncias iniciales, el panorama para quienes requieren atención médica no ha mostrado mejoría. Los enfermos siguen enfrentando la imposibilidad de concluir sus regímenes terapéuticos dentro de la institución.

Personal médico debbe pedir a pacientes que costeen sus fármacos

Ante el desabasto de medicamentos en el almacén hospitalario, el personal se ve en la necesidad de pedir a los familiares que costeen sus fármacos externamente para no interrumpir el cuidado de su salud, en algunos casos.

Esta falta de soluciones y el silencio de los directivos provocaron que los empleados del sector sanitario se movilizaran en la vía pública para visibilizar sus carencias, realizando su protesta más reciente en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Durante estas manifestaciones, los profesionales ofrecieron asesorías médicas gratuitas a la ciudadanía para demostrar su compromiso social. No obstante, la respuesta por parte de las autoridades ante estas expresiones de inconformidad ha sido el hostigamiento laboral.

Despiden a doctoras por denunciar desabasto de medicamentos

En un lapso menor a seis meses, la administración del nosocomio ha cesado a dos doctoras. La primera en sufrir esta represalia fue la anestesióloga Belén Benítez, quien sostiene que sus demandas son legítimas y que la reacción institucional es desproporcionada al evitar la mediación y optar por el despido de quienes buscan mejorar la calidad de los servicios.

El atropello más reciente contra la libertad de expresión del gremio involucra a Citlali Castañeda, nutrióloga que dirigía el departamento del Banco de Leche. A esta profesional se le restringió la entrada a las instalaciones tras señalar públicamente la escasez de recursos técnicos en su sector de responsabilidad.

Represalias a médicos que denuncian escasez resaltan la vulnerabilidad de servicios de salud

Castañeda detalló que las deficiencias afectan principalmente la adquisición de recipientes, el sostenimiento de la maquinaria y los elementos necesarios para ejecutar los análisis microbiológicos requeridos tras la pasteurización del alimento.

Los afectados subrayan que la represión por levantar la voz es constante, haciendo un llamado a los derechohabientes para que se solidaricen con sus exigencias, ya que la falta de herramientas impacta a toda la comunidad. En este escenario de persecución contra los especialistas que demandan insumos básicos, la integridad física de las personas enfermas se encuentra en un estado de vulnerabilidad creciente.

