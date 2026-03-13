En México, miles de niños enfrentan una barrera silenciosa que limita su futuro: la falta de inclusión en el sistema educativo. Aunque la educación es un derecho garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialistas advierten que muchos niños con discapacidad siguen siendo invisibles para las escuelas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país alrededor de 8 millones de personas viven con alguna discapacidad, y dentro de ese universo, casi 2 millones son niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años, edad clave para su desarrollo educativo. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que una gran parte de ellos no recibe educación adecuada o simplemente está fuera del sistema escolar.

¿Cuántos niños con discapacidad están fuera de la escuela en México?

De acuerdo con estimaciones de la organización Mexicanos Primero, alrededor de 6 de cada 10 niños con discapacidad en edad escolar no reciben educación adecuada o están fuera de la escuela.

“Seis de cada diez niños más o menos están fuera de la escuela, es decir, no tienen ningún tipo de aprendizaje ni apoyo”, explica Luz Romano. La situación revela una brecha profunda entre el discurso oficial de inclusión y la realidad que enfrentan miles de familias.

¿Por qué la inclusión educativa sigue siendo un reto en México?

Especialistas coinciden en que las escuelas mexicanas no están preparadas para atender a estudiantes con discapacidad, especialmente en casos de autismo, discapacidad motriz o intelectual: “Las escuelas dicen que aceptan a todos, pero cuando se menciona que un niño tiene autismo o requiere apoyo especializado, comienzan los pretextos”, agrega Luz Romano.

Desde el Instituto de Autismo, especialistas advierten que no basta con permitir el acceso a la escuela: “Hay que garantizar que ese niño pueda aprender, jugar y formar parte de la comunidad educativa”, explica Mariela Carreño.

Otro problema frecuente es la falta de recursos en las aulas. En muchas escuelas públicas, un solo maestro atiende grupos de hasta 40 estudiantes, lo que dificulta brindar atención personalizada a niños con necesidades especiales.

¿Qué futuro enfrentan estos niños discapacitados en México?

La exclusión educativa puede tener consecuencias graves a largo plazo. Expertos advierten que los niños que hoy quedan fuera del sistema educativo tienen más probabilidades de enfrentar pobreza, desempleo y exclusión social en la vida adulta.

A pesar de los avances en leyes y discursos acerca de la inclusión, especialistas señalan que la discapacidad sigue siendo uno de los derechos más olvidados dentro de las políticas públicas. La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿cuánto tiempo más seguirá siendo invisible la educación para miles de niños con discapacidad en México?