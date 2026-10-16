Identifican a 3 de las 5 víctimas halladas en fosa clandestina en Atotonilco de Tula, Hidalgo

Las investigaciones en torno al hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Texas, dentro del municipio de Atotonilco de Tula, lograron avanzar con la identificación formal de tres de los cinco cuerpos recuperados en el predio. Asimismo, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, confirmó que los restos de dos de las víctimas ya fueron restituidos de manera directa a sus familiares para darles sepultura: se trata de una mujer de 33 años originaria del estado de Oaxaca, identificada con las iniciales A. K. E. G., así como de un hombre oriundo del municipio de Tula.

La Procuraduría estatal y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo mantienen los trabajos de gabinete y campo totalmente abiertos, debido a que al menos dos de las personas localizadas sin vida contaban con fichas activas de reporte de desaparición emitidas previamente por las autoridades locales.

Fernández Hasbun explicó que la ubicación de este terreno fue resultado directo de las labores permanentes de rastreo en la región. Además, enfatizó que los peritajes forenses continúan en marcha para precisar las causas exactas de la muerte, determinar el tiempo que los cuerpos permanecieron enterrados en el sitio de forma clandestina y consolidar las líneas de investigación para dar con los responsables de este crimen.

Localizan cinco cuerpos en fosa clandestina en Atotonilco de Tula, Hidalgo

Los restos de las cinco personas fueron ubicados en un predio de la localidad de Texas, en el municipio de Atotonilco de Tula, una zona estratégica situada en los límites territoriales entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México. El hallazgo se confirmó de forma oficial el pasado 14 de octubre mediante un boletín emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, derivado de un operativo conjunto de inspección realizado con personal de la Procuraduría estatal.

Durante la intervención en la zona, el personal pericial de la Procuraduría procesó la escena para realizar la exhumación y recuperación de los cinco cuerpos bajo los protocolos de ley. Ante la gravedad de los hechos, el gobierno del estado de Hidalgo reiteró su compromiso de agotar todos los dictámenes forenses e identificaciones genéticas para dar certeza sobre las víctimas restantes, garantizando una entrega digna a sus familiares y respetando la memoria de quienes fueron privados de la vida.