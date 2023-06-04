Después de emitir el voto, en el marco de las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, algunos usuarios suelen subir la foto de su dedo pulgar con la marca de tinta que colocan los funcionarios de casilla del Instituto Nacional Electoral (INE) a sus distintas redes sociales; sin embargo, podría ser un riesgo para la identidad.

Hay quienes consideran que al momento de compartir la foto del dedo pulgar entintado en redes sociales después de emitir el voto, tu identidad y seguridad puede ponerse en riesgo, debido a que actualmente existen nuevas tecnologías de escaneo que pueden ser utilizadas por ladrones cibernéticos.

Cabe destacar que a pesar de que muchos consideran que esto podría ser un riesgo para la identidad, ni el INE y otras autoridades electorales han señalado que esto podría ocurrir, por lo que es preferible que la población lo decida.

Subir la foto de tu dedo podría dar acceso a tus cuentas personales

La huella del dedo pulgar, la cual forma parte de los datos biométricos personales, ha reemplazado algunos métodos de autenticación tradicionales como inicios de sesión y contraseñas, por lo que compartir una foto en redes sociales es un riesgo.

Actualmente, la autenticación basada en huellas digitales cada vez es más común, pues con ellas se pueden registrar los accesos a oficinas gubernamentales y comerciales; además se pueden desbloquear teléfonos celulares, así como acceder algunas aplicaciones que contengan información importante y confidencial sobre ti, así como las aplicaciones bancarias.

¿Cómo subir foto de mi pulgar después de votar?

Existen tres patrones principales de huellas dactilares, denominados arcos, curvas y espirales. La forma, el tamaño, el número y la disposición de pequeños detalles en estos patrones hacen que cada huella dactilar sea única, es por esto que para votar se utiliza el dedo pulgar y se cubre con una tinta especial para las elecciones 2023.

Recuerda que tu huella dactilar es un #DatosPersonal biométrico. Poner una foto de tu huella para mostrar que ejerciste tu voto es una práctica de riesgo.

Protege tus datos. #EleccionesEdomex #Elecciones2023MX pic.twitter.com/poQwV8Ja1U — Aldo Trap (@aldotrap) June 4, 2023

Ante esto, Aldo Trap, coordinador de Transparencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) recomienda difuminar la huella dactilar del pulgar en redes sociales para compartir que se ejerció el voto: "Tu huella es un dato personal biométrico, protégelo", comentó.