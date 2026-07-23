Profepa | Ante la creciente difusión de avistamientos de cocodrilos en zonas turísticas y urbanas de Jalisco y Nayarit, las autoridades han emitido una alerta estricta.

Profepa | Ante la creciente difusión de avistamientos de cocodrilos en zonas turísticas y urbanas de Jalisco y Nayarit, las autoridades han emitido una alerta estricta.

Profepa | Ante la creciente difusión de avistamientos de cocodrilos en zonas turísticas y urbanas de Jalisco y Nayarit, las autoridades han emitido una alerta estricta.

Profepa | Ante la creciente difusión de avistamientos de cocodrilos en zonas turísticas y urbanas de Jalisco y Nayarit, las autoridades han emitido una alerta estricta.

Profepa | Ante la creciente difusión de avistamientos de cocodrilos en zonas turísticas y urbanas de Jalisco y Nayarit, las autoridades han emitido una alerta estricta.

Ante la creciente difusión de avistamientos de cocodrilos en la zonas turísticas y urbanas de Jalisco y Nayarit, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) publicó fotos de los ejemplares y emitió una alerta estricta para evitar que la población los molesten. Esto se debe a que la interacción irresponsable pone en riesgo la vida humana y altera el ecosistema.

🐊🚨Ante las noticias relacionadas con la presencia de cocodrilos en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, en #Jalisco, hacemos un atento llamado a extremar precauciones y abstenerse de promover interacciones con ellos.



¡No los alimentes! ¡No intentes capturarlos! ¡No los… pic.twitter.com/yw8jVEa5DS — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 23, 2026

De acuerdo con su comunicado, el llamado es directamente a turistas, residentes y a la fauna protegida, ya que las reglas de convivencia recalcan que se debe evitar todo contacto y saber cómo reportarlo de forma segura.

¿Cuáles son las multas por molestar a los cocodrilos según la Profepa?

Según la Profepa, la presencia de los cocodrilos se reportó en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, exigiendo a la población abstenerse de interactuar, alimentar o agredir a estos reptiles para evitar daños colaterales. Sin embargo, en caso de que los agredas, captures, poseas, hieras o mates, será considerado un delito federal con penas de 1 a 9 años de prisión y multas que van de los 300 a los 3 mil días de salario mínimo, según el artículo 420 del Código Penal Federal.

Cabe destacar que las autoridades pueden incrementar las penas si el daño a los animales se realiza con fines comerciales o dentro de los límites de Áreas Naturales Protegidas; esto se debe a que los cocodrilos en México son considerados patrimonio natural y fauna silvestre protegida porque sus poblaciones están amenazadas y su viabilidad está en riesgo.

¿Por qué aumentó el avistamiento de los cocodrilos en Jalisco y Nayarit?

Debido a la temporada de lluvias o tormentas, es común que los niveles de ríos, esteros y lagunas suban, provocando que los cocodrilos se desplacen hacia las playas o zonas urbanas en busca de descanso o alimento, además de que el desarrollo inmobiliario invadió su hábitat natural, por ello, las recomendaciones de las autoridades para la población, son:



No intentar tomarse fotografías o selfies cerca del animal

No arrojarles comida, ya que esto asocia a los humanos con alimentación (haciéndolos más peligrosos)

Respetar las banderas moradas o rojas en las playas y los letreros de “Hábitat de cocodrilos”

Mantener a mascotas (perros y gatos) con correa y alejados de los cuerpos de agua o esteros

En caso de querer reportar un avistamiento en zona urbana o para denunciar caza, maltrato o posesión ilegal, hazlo por las vías oficiales vía 800-PROFEPA (800 776 33 72) o al correo denuncias@profepa.gob.mx.