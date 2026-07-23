¡Sin importarles el riesgo! Sujetos cometen robo de medidores ¡de gas natural! en Puebla

El robo de tuberías y medidores de gas natural se volvió una amenaza recurrente para las familias de la colonia Granjas de San Isidro, en el sur de la capital de Puebla. Vecinos documentaron en videos de cámaras de seguridad cómo los delincuentes arrancan las conexiones de cobre en cuestión de segundos, lo que representa el riesgo inmediato de fugas y posibles explosiones.

Las escenas, captadas el 23 de abril de 2026, muestran a un sujeto que tira del medidor de gas natural de la instalación hasta desprender la tubería.

Robo de medidores de gas en Puebla desata temor entre vecinos

Tomás Soriano, uno de los vecinos afectados de la colonia Granjas San Isidro, narró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que tanto él como otros habitantes están preocupados por el alza en este tipo de robo. Agregó que él también está preocupado y sale en la noche para realizar rondines de vigilancia.

“Todo el tiempo estamos cuidándonos, salimos en la noche para ver qué está sucediendo y sí, es algo preocupante la delincuencia y el bendito gobierno no toma cartas en el asunto”, afirmó.

El robo de medidores y tuberías de gas mantiene en RIESGO a los poblanos por posibles fugas y explosiones. Exigen al secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, y al gobernador morenista Alejandro Armenta acciones inmediatas para frenar estos delitos. 🚨… pic.twitter.com/8YxnoCNnC3 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 22, 2026

Denuncian falta de seguridad en Granjas de San Isidro

El robo de medidores aumentó la sensación de vulnerabilidad. Sin este aparato o con tramos de tubo faltantes, las familias temen que una fuga de gas derive en incendio o explosión.

“A la vecina le robaron su medidor y teníamos temor por la fuga de gas, podía provocar algún incendio, eso es lo que pasó. Demasiado triste y peligroso, porque hay delincuentes que vienen armados y uno no puede hacer nada”, añadió Tomás Soriano.

Exigen al gobierno de Alejandro Armenta medidas concretas contra la delincuencia

Ante la repetición de estos robos, los afectados exigieron respuestas del gobierno estatal, porque “no veo yo ninguna solución que ellos pongan, no veo trabajo por parte del gobernador”, afirmó Luis López, otro ciudadano de la zona. Las peticiones se dirigen al secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, y al gobernador Alejandro Armenta, para que implementen acciones contundentes que protejan a la comunidad.

Cifras oficiales de robos a servicios públicos en Puebla

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, en lo que va de 2026 se han registrado 174 robos de objetos destinados a servicios públicos.

