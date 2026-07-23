“Estoy esperando para agarrar pero no estoy haciendo rapiña": Tráiler con cerveza vuelca en Sonora y elemento de la Guardia Nacional evita que roben la mercancía

La volcadura de un tráiler en la Guaymas- Hermosillo, Sonora, estuvo a punto de convertirse en una rapiña masiva y si no es por la valentía de una elemento de la Guardia Nacional, los saqueadores habrían cumplido su cometido.

¿Qué pasó en dicho incidente y cómo impidió la elemento que se robaran la mercancía de la unidad pesada?

Vuelca tráiler cargado de cerveza

El accidente ocurrió sobre la autopista que conecta los municipios de Guaymas y Hermosillo. En un momento, el chofer de un tráiler perdió el control de la unidad, lo que provocó que terminara volcando en un costado de la vía rápida.

A pesar del golpe del camión, el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

Gente se reúne para llevarse la carga

Como sucede en casi todas las ocasiones en que vuelca una unidad de carga, al ver que el contenedor transportaba latas y cartones de cerveza, varias personas se acercaron de inmediato al punto.

Los que estaban cerca o circulaban por el lugar empezaron a acercarse con la intención de tomar los productos que se quedaron tirados tras la volcadura.

Otro tráiler volcado y la misma historia, pero con un final diferente...



Personas intentaron llevarse la carga de cerveza en la carretera Guaymas-Hermosillo, pero la Guardia Nacional intervino y evitó la rapiña.



No hubo lesionados ni detenidos.



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Elementos de la Guardia Nacional frenan el saqueo

A diferencia de otros casos, elementos de la Guardia Nacional llegaron rápidamente al lugar de los hechos y se quedaron frente a la unidad.

Los uniformados impidieron que las personas cruzaran al transporte accidentado, logrando asegurar el cargamento y frenando el saqueo que ya se estaba organizando entre los que se encontraban ahí.

"No estoy haciendo rapiña": Elemento se enfrenta a señora que intentaba saquear

Durante el operativo de resguardo, una de las personas que pretendía acercarse encaró a un agente cuando este intentaba alejar con los demás.

El elemento de la Guardia Nacional, identificado como Guadalupe Jesús Montaño Leal, le pidió dirigirse con respeto y retirarse del área.

Ante esto, la mujer argumentó que solo estaba "esperando para agarrar", negando que su intención fuera hacer rapiña, mientras el oficial mantuvo la compostura y no dejarla pasar.

¿La rapiña es un delito?

Esta acción de rapiña es muy común y lo que muchos no saben es que este acto SÍ se cataloga como un delito. La palabra rapiña se escucha como un término suave, pero legalmente este acto se cataloga como robo agravado.

Segúun el código penal, este delito puede ser castigado con penas de hasta 10 años de cárcel en Sonora.

En esta ocasión no se registraron personas detenidas, ya que los elementos de la Guardia Nacional lograron impedir que la gente se robara la mercancía.