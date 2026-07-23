FGR se niega a devolver casa asegurada a Jessica Johanna Oseguera, “La Negra”, hija de “El Mencho”

La disputa entre la Fiscalía General de la República, FGR, y Jessica Johanna Oseguera González, hija de "El Mencho", continúa y esta vez la autoridad federal se negó a cumplir una orden emitida por un juez.

A pesar de que la orden judicial dice que deben liberar una propiedad, ubicada en Tijuana, a nombre de la hija del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, las autoridades se negaron a entregarla.

FGR se niega a devolver casa a Jessica Johanna Oseguera González

La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República desacató una orden emitida por un juez, la cual ordenaba levantar el aseguramiento de una casa, propiedad de Jessica Johanna Oseguera González.

La FGR metió varios recursos de revisión para evitar que se le entregara la casa, pero las autoridades rechazaron todos definitivamente.

¿Por qué aseguraron la casa de la hija de "El Mencho"?

La propiedad que se aseguró está en la calle Del Volcán, número 1355, en la colonia Playas de Tijuana.

La fiscalía dijo que no puede liberar la finca porque las investigaciones indican que el inmueble fue comprado con recursos de procedencia ilícita o que fue usado directamente para hacer actividades ilegales vinculadas al crimen organizado.

¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González?

Conocida con el apodo de "La Negra", nació en California en 1987. Es hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y de Rosalinda González Valencia.

Creció entre Jalisco y Michoacán, estudió la carrera de Mercadotecnia en el ITESO y durante años figuró como empresaria en lugares como restaurantes, marcas de tequila y publicidad.

#IMPORTANTE | La FGR mantiene asegurada una vivienda vinculada a Jessica Johanna Oseguera González, "La Negra", hija de Nemesio Oseguera "El Mencho", extinto líder del CJNG, pese a una orden judicial para levantar la medida.



La autoridad argumenta que el inmueble habría sido… pic.twitter.com/q0GBH92JYe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Cargos contra la hija de "El Mencho"

En la república mexicana, las autoridades la investigan por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, manteniendo cuentas bancarias congeladas desde hace varios años.

Además, la FGR obtuvo averiguaciones previas ante jueces federales por presunto lavado de dinero para el grupo delictivo que manejaba su papá.

Arrestaron a Jessica Johanna Oseguera en Estados Unidos

El 26 de febrero de 2020 fue detenida en Washington cuando iba al juicio de su hermano, Rubén Oseguera, "El Menchito".

Las autoridades de Estados Unidos la acusaron de manejar empresas sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC.

Tras declararse culpable en 2021, recibió una condena de 30 meses de cárcel, saliendo en libertad en marzo de 2022.