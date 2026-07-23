¿Un manazo y ya? Chofer de combi que huyó de la policía en Querétaro ¡quedó libre!

El chofer de una combi de transporte irregular que protagonizó una persecución iniciada en la capital de Querétaro y que terminó en el municipio de Pedro Escobedo está en libertad luego de una audiencia inicial, informó el Tribunal Superior de Justicia.

Audiencia inicial define libertad de conductor tras persecución en Querétaro

La movilización para su detención ocurrió el miércoles 15 de julio de 2026. No obstante, 48 horas después se realizó la audiencia donde se le imputaron los delitos de desobediencia y resistencia de particulares.

¿Por qué quedó en libertad el chofer de la combi perseguida en Pedro Escobedo?

Durante la diligencia, las pruebas presentadas por la defensa y algunas inconsistencias en la acusación incidieron en la decisión del juez.

La defensa del chofer afirmó que los oficiales de policía no tenían jurisdicción en la vía federal y aseguró que su cliente actuó para proteger a los pasajeros, aunque varios de ellos, en un video compartido en redes sociales, mostraban su desacuerdo con que el chofer se escapara de la policía.

El juez acordó suspender de manera condicional el proceso legal tras el pago de una multa aproximada de 90 mil pesos y la reparación del daño a terceros.

Las condiciones del juez tras la liberación del operador de transporte irregular

Como parte de la resolución, el chofer recuperó su libertad, pero quedó sujeto a la prohibición de no volver a ofrecer el servicio de transporte. En caso de que incumpla con esta restricción, enfrentará un nuevo proceso que podría incluir prisión preventiva.

