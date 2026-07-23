Vivienda para el Bienestar 2026: Requisitos, fechas de registro y municipios con módulos de la Conavi

Si estás buscando la oportunidad de conseguir una casa propia pero no cuentas con acceso a un crédito tradicional, el programa de la Vivienda para el Bienestar 2026 de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, podría ser para ti.

La Conavi abrió el periodo de recepción de solicitudes para familias de escasos recursos en más de 100 municipios del país.

¿Cuál es la lista completa de entidades, requisitos y cómo hacer el registro?

¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar?

Es un programa de financiemiento social administrado por la Conavi. El objetivo de este apoyo es dar facilidades a familias que históricamente han tenido dificultades para comprar un inmueble, permitiéndoles acceder a una vivienda digna con accesibilidades de pago adaptadas a sus ingresos.

Cada historia nos recuerda que un hogar puede cambiar una vida.

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Requisitos para el programa Vivienda para el Bienestar

Para poder inscribirte en la convocatoria de este año, necesitas cubrir el siguiente perfil:

No ser dueño de ninguna propiedad o vivienda.

No contar con un crédito activo en el Infonavit, Fovissste u otra institución financiera.

Tener ingresos en el hogar menores a los 17 mil 800 pesos al mes.

Documentos para la convocatoria de Vivienda para el Bienestar

Si cumples con el perfil, deberás llevar los siguientes papeles en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio reciente.

Comprobante que acredite tus ingresos mensuales.

Acta de matrimonio o constancia de concubinato, si aplica.

Certificado médico oficial emitido por una institución pública, en caso de que algún integrante del hogar viva con una discapacidad permanente.

Fechas de registro y cómo hacer el proceso

El periodo para hacer la solicitud estará abierto del 20 de julio al 2 de agosto. El trámite se hace de forma presencial directamente en las mesas de atención que colocó la Conavi junto con la Secretaría de Bienestar, por lo que debes ir personalmente con todos tus papeles reunidos dentro del plazo que se estableció.

¿Dónde va a haber módulos de registro en el país?

El registro está habilitado en 119 municipios repartidos en 23 estados del país donde se construirán los proyectos. Entre las entidades participantes están: