¿Empeoró tras el sismo? Deslave causa hundimiento en casas de Tuxtla Gutiérrez; hay 25 familias en riesgo

Vecinos del fraccionamiento Joyas del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reportan un hundimiento activo que persiste desde hace ocho años, pero que en los últimos meses empeoró.

Los residentes consideran que el daño se debe al colapso de un drenaje pluvial, que provocó el deterioro de la calle y las banquetas, así como grietas en varias viviendas y el colapso de la barda perimetral de la colonia.

Ocho años de hundimiento y casas en riesgo en Tuxtla Gutiérrez

Según los habitantes, cuatro viviendas presentan daños estructurales visibles, con grietas que comprometen muros y acabados. Aproximadamente 25 familias viven con la preocupación de que el hundimiento continúe y cause el colapso de más casas. Algunas casas permanecen totalmente deshabitadas por el temor de una tragedia.

Los vecinos aseguran que pidieron ayuda al ayuntamiento; las autoridades municipales acordonaron la zona, pero no han realizado reparaciones ni anunciado medidas de mitigación adicionales. Relatan además que, tras el sismo reciente del viernes 17 de julio de 2026 surgieron más cuarteaduras en las viviendas, por lo que solicitaron nuevamente intervención inmediata.