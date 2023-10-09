Así se ve Israel a dos días del ataque del grupo extremista Hamás

Reuters. | Bomberos apagaron un incendio en un campo en Ascalón, al sur de Israel, causado por el ataque de Hamás.

Reuters. | En un crucero en la comunidad de Sederot están autos abandonados fruto de la incursión de sujetos armados de Hamás en Israel.

Reuters. | Un integrante de los cuerpos de seguridad de Israel pasa por una estación de policía, donde ocurrió una batalla contra Hamás en Sederot.

Reuters. | Grupos de seguridad israelita rodean un rifle cerca del área donde ocurrió un enfrentamiento contra integrantes de Hamás.

La cifra de muertes en Israel supera las 700 personas, entre ellas, al menos 260 asistentes al Festival Nova, el cual era un evento de música techno y electrónica realizado en Franja de Gaza, tras el ataque iniciado el sábado pasado por el grupo islamista extremista Hamás. Según Michael Herzog, embajador de Israel en Estados Unidos, el grupo armado disparó más de 4 mil misiles contra el Estado israelita.

El funcionario agregó a la cadena estadounidense CNN que esta cifra es superior a lo lanzado durante 10 días en la última confrontación sucedida hace dos años y además envió “a cientos de terroristas a territorio israelí, masacrando a cientos de israelíes”.

Además, Hamás secuestró a diversas personas. La agrupación asegura que tiene más de 100 rehenes de Israel, entre ellos, oficiales de alto rango del ejército.

Cabe recordar que ayer domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que al menos dos mexicanos están secuestrados por el grupo islamista Hamás.

Israel respondería con una “venganza poderosa”: Netanyahu

Por su parte, los bombardeos de las fuerzas aéreas de Israel a la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás dejaron poco más de 300 palestinos muertos, entre ellos dos bebés gemelos de apenas tres meses de edad, afirmaron funcionarios palestinos a la agencia Reuters.

El ataque militar tuvo como objetivo viviendas, túneles, una mezquita y casas de funcionarios de Hamás. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelita, prometió un ataque de respuesta que sería “una venganza poderosa por este día perverso”.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó de 370 habitantes de Palestina muertos, así como 2 mil 20 heridos, debido al bombardeo realizado el fin de semana pasado en la región controlada por el grupo extremista islámico Hamás.

La región de la Franja de Gaza es controlada por Hamás desde 2007 y tiene un bloqueo impuesto por el Estado de Israel, con ayuda de Egipto. Incluso el sábado pasado, la nación israelita le cortó el suministro de energía, por lo cual los hospitales dependen de generadores muy gastados.

