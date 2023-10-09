Ante el conflicto entre Hamás e Israel, elementos del Ejército Mexicano enviarán un vuelo de ayuda humanitaria hasta Israel, esto para rescatar a las y los mexicanos que se encuentran atrapados en este país.

Se estima que este vuelo despegue a las 8:00 de la mañana de este lunes 9 de octubre 2023, desde la Base Aérea 1 de Santa Lucia, ubicada en el Estado de México (Edomex).

En unos minutos, un avión Boing 737 con matrícula 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana despegará desde #SantaLucía con destino #Israel.



La misión es repatriar a #México a 142 connacionales varados en aquel país. De ese grupo, siete son atletas y cuatro del Ejército Mexicano. pic.twitter.com/x5kG2t05lv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

Al menos 500 mexicanos han quedado atrapados en Israel

De acuerdo con Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta el momento se han registrado alrededor de 500 mexicanas y mexicanos que se encuentran en Israel.

A través de sus redes sociales, la titular de la SRE aseguró que se mantiene en comunicación con las y los mexicanos que quedaron atrapados ante el conflicto entre Hamás e Israel.

Con todo compromiso y responsabilidad, seguimos en comunicación con personas mexicanas en #Israel. Al momento se han registrado 500 en el formulario de emergencia que abrimos. Seguimos dándoles toda la asistencia desde @SRE_mx @EmbaMexIsr @ofimexpal @vcalva #DiplomaciaCercaDeTi — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 8, 2023

Gobierno de México expresa su preocupación por conflicto entre Israel y Palestina

Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno de México expresó su máxima preocupación por el conflicto actual entre Israel y Hamás, condenando todo acto en contra de civiles.

Se aseguró que México ha estado siguiendo los recienten acontecimientos entre Israel y Hamás, asegurando su desacuerdo con los ataques ocurridos en contra de las y los israelís el pasado 7 de octubre por parte de dicho grupo extremista.

📄 El Gobierno de México expresa su máxima preocupación por conflicto entre Israel y Palestina y condena todo acto en contra de civiles.https://t.co/PnRPDzcr2I pic.twitter.com/R3ijsKt1gx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 9, 2023

Cancillería alerta sobre fraude en venta de boletos para salir de Israel

La SRE también alertó a las y los mexicanos en Israel sobre los fraudes en la venta de boletos de avión para poder salir de este país ante el conflicto.

Se dio a conocer que a través de redes sociales se han estado ofreciendo algunos boletos de avión para poder salir de Israel, por lo que advirtió a las y los mexicanos varados en este país verificar la información a través de los siguientes centros de atención habilitados para evitar caer en estas estafas: CEDI y CIAM.

Por su parte, se brindaron algunos canales para que las y los mexicanos puedan obtener más información sobre lo que está sucediendo en Israel.



CEDI desde México: 553686-6047, y con las terminaciones 6046 y 6041.

CIAM (Atención los siete días de la semana durante las 24 horas)

Desde Estados Unidos 520 623 7874

Desde México 001 520 623 7874