Frente frío 4 llegará a la CDMX: a partir de este día regresan las lluvias y las bajas temperaturas

El clima en la Ciudad de México (CDMX) volverá a dar un giro drástico con la llegada del frente frío número 4, que impulsado por una masa de aire polar se desplazará por casi todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema frontal se empezará a desplazar por el oriente, centro y sureste del país, trayendo fuertes lluvias, vientos y bajas temperaturas en el Valle de México.

Clima CDMX: Frente frío 4 traerá lluvias y frío a partir del 6 de noviembre

El frente frío ingresó al país sobre el noroeste de México y se espera que se mantenga como estacionario en esta misma región. Pero una masa de aire frío provocará que se mueva hacia el centro del territorio nacional.

Aunque los primeros efectos empezarán a sentirse a mitad de semana con rachas de viento, será a partir del viernes 6 de noviembre cuando el frente frío llegue con lluvias y un notable descenso en las temperaturas.

Aunque para el sábado se volverá estacionario, la masa de aire frío mantendrá el descenso de las temperaturas sobre gran parte del país.

|SMN

¿Cómo estará el clima por el frente frío? pronóstico del día

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los efectos del sistema frontal se distribuirán de la siguiente manera:



Martes 3 y miércoles 4 de noviembre: El frente frío 4 comenzará a interactuar en el noreste, pero en la capital se prevén principalmente vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

El comenzará a interactuar en el noreste, pero en la capital se prevén principalmente vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Jueves 5 de noviembre: Se pronostican lluvias aisladas en la CDMX, acompañadas de cielo nublado debido al ingreso de humedad.

Se pronostican lluvias aisladas en la CDMX, acompañadas de cielo nublado debido al ingreso de humedad. Viernes 6 de noviembre : El sistema frontal será reforzado por una masa de aire frío y se desplazará sobre el centro del país. Esto propiciará lluvias y un descenso en las temperaturas para la tarde..

: El sistema frontal será reforzado por una y se desplazará sobre el centro del país. Esto propiciará lluvias y un descenso en las temperaturas para la tarde.. Sábado 7 de noviembre: Persistirán los chubascos y temperaturas frescas sobre el Valle de México impulsados por la masa de aire frío.

Lluvias a temperaturas de -5 °C: Estados más afectados por el frente frío 4

El sistema provocará diferentes afectaciones en el país. En algunos estados lloverá más por diferentes fenómenos atmosféricos, mientras que en algunos otros se esperan heladas al amanecer.

Lluvias muy fuertes:



Tamaulipas

Guerrero

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Oaxaca

San Luis Potosí

Zonas con bajas temperaturas:

Donde la masa de aire frío mantendrá los termómetros más bajos en las madrugadas de toda la semana:

