“El Niño” podría alargar hasta diciembre la temporada de huracanes en el Pacífico

El fenómeno de “El Niño” continúa fortaleciéndose y se encamina a alcanzar una intensidad histórica. Este evento climático actúa como una especie de combustible para la formación de huracanes en el Océano Pacifico, lo que podría favorecer a la actividad ciclónica más allá del 30 de noviembre.

La fecha en que estadísticamente termina la temporada de huracanes 2026 en México, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Por qué “El Niño” provoca mayor actividad en el Pacífico?

“El Niño”, cuyo nombre completo es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es un fenómeno climático que resulta de la interacción entre el océano y la atmósfera.

En su fase cálida provoca un calentamiento inusual de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial por arriba de los 2°C.

Sin embargo, este año podría marcar un nuevo récord, ya que el fenómeno apunta a registrar un aumento de hasta 3.7 grados centígrados en las temperaturas del Pacífico oriental, superando el máximo de 2.6 grados de 2015 y 2016, advirtió la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Ese calor adicional en el océano promueve la formación de huracanes. Por ello, el SMN no descarta la probabilidad de actividad de ciclones en diciembre en el Pacífico.

¿Se podrían formar huracanes en el Pacífico después de noviembre?

Pese a la influencia de “El Niño”, el SMN no prevé la formación de más ciclones en el Pacífico; sin embargo, por las condiciones actuales tampoco se descarta que se puedan generar después de diciembre.

"En las dos cuencas podría pasar, pero hay una mayor probabilidad en la parte del Pacífico por las condiciones actuales, que están promoviendo su formación. Pero realmente no esperamos que pasen más allá de los 22 sistemas pronosticados” indicó el subgerente de Meteorología y Climatología del SMN, Alejandro Jair García Jiménez.

Además, es importante entender que el fin de la temporada de huracanes en México es un límite estadístico, lo que significa que físicamente sí es posible que se sigan formando ciclones después de esa fecha.

¿Por qué no se formaron muchos ciclones en el Atlántico?

Durante “El Niño”, la cuenca del Atlántico enfrenta condiciones desfavorables para los ciclones. Según el especialista del SMN, hay un enfriamiento de las aguas y una mayor cizalladura del viento, es decir, rachas fuertes que cambian con la altura.

"Eso decapita la formación de los ciclones tropicales, por eso no se promueve su crecimiento", explicó. Por ello, "no estamos esperando una gran formación de sistemas" en el Atlántico después del 30 de noviembre.

La cizalladura vertical desarticula la estructura de las tormentas antes de que siquiera puedan organizarse e intensificarse en mar adentro. Además, “El Niño” altera la circulación atmosférica global, lo que genera un efecto contrario en el Pacífico.

