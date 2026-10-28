Frente Frío 4 golpeará a México: Así estará el clima para el día de su llegada
El frente frío número 4 se acerca a México y ya tiene fecha de llegada; este será el clima para el día en que entre a la República Mexicana.
Si ya tienes plan para el día de Halloween, es mejor que revises cómo va a estar el clima para el 31 de octubre. Para este sábado, el pronóstico meteorológico ndica que el frente frío 4 se acercará al noroeste de México.
Su llegada, combinada con otros fenómenos y la entrada de humedad de ambos océanos, provocará aire frío, ráfagas de viento y lluvias en varias regiones del país.
Esto es lo que le espera a México en cuanto al clima para Halloween.
¿Cuándo llega el frente frío 4?
La aproximación del frente frío al noroeste del país se juntará con una vaguada en altura frente a Estados Unidos y la corriente en chorro subtropical.
Esta combinación va a provocar aire más fresco, viento y chubascos en esa zona. Además, un canal de baja presión en la Mesa del Norte junto con la humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe traerá lluvias a estados del norte, centro y sur.
¡Un Halloween congelado!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026
El frente frío 4 se aproxima a México y provocará lluvias, fuertes vientos y un desplome de las temperaturas.
En zonas serranas, el termómetro podría caer hasta los -5 °C.https://t.co/QjUIOzLD68 pic.twitter.com/z7STHei6hH
¿Dónde va a llover más fuerte por el frente frío 4?
Las lluvias de más intensidad para el sábado serán en el noroeste de la República Mexicana:
- Lluvias puntuales fuertes: Norte y centro de Baja California, así como el noroeste de Sonora.
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y Campeche.
Frente frío 4 viene acompañado de temperaturas de hasta -5°
En la madrugada del domingo se esperan bajas temperaturas en las zonas altas del país. En las montañas de Baja California, Chihuahua y Durango el termómetro caerá de -5 a 0 °C, y en sierras del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se registrarán de 0 a 5 °C.
Este frente frío sería el último del mes de octubre, en el cual se pronosticaba la llegada de alrededor de siete.
De acuerdo a números históricos, entre 1990 y 2020 llegaron a este mes cinco frentes fríos, por lo que este año se vivieron un poco menos de lo que se está acostumbrado en México.