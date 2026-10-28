Frente Frío 4 golpeará a México: Así estará el clima para el día de su llegada

Si ya tienes plan para el día de Halloween, es mejor que revises cómo va a estar el clima para el 31 de octubre. Para este sábado, el pronóstico meteorológico ndica que el frente frío 4 se acercará al noroeste de México.

Su llegada, combinada con otros fenómenos y la entrada de humedad de ambos océanos, provocará aire frío, ráfagas de viento y lluvias en varias regiones del país.

Esto es lo que le espera a México en cuanto al clima para Halloween.

¿Cuándo llega el frente frío 4?

La aproximación del frente frío al noroeste del país se juntará con una vaguada en altura frente a Estados Unidos y la corriente en chorro subtropical.

Esta combinación va a provocar aire más fresco, viento y chubascos en esa zona. Además, un canal de baja presión en la Mesa del Norte junto con la humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe traerá lluvias a estados del norte, centro y sur.

¡Un Halloween congelado!



El frente frío 4 se aproxima a México y provocará lluvias, fuertes vientos y un desplome de las temperaturas.



En zonas serranas, el termómetro podría caer hasta los -5 °C.https://t.co/QjUIOzLD68 pic.twitter.com/z7STHei6hH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

¿Dónde va a llover más fuerte por el frente frío 4?

Las lluvias de más intensidad para el sábado serán en el noroeste de la República Mexicana:



Lluvias puntuales fuertes: Norte y centro de Baja California, así como el noroeste de Sonora.

Norte y centro de Baja California, así como el noroeste de Sonora. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y Campeche.

Frente frío 4 viene acompañado de temperaturas de hasta -5°

En la madrugada del domingo se esperan bajas temperaturas en las zonas altas del país. En las montañas de Baja California, Chihuahua y Durango el termómetro caerá de -5 a 0 °C, y en sierras del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se registrarán de 0 a 5 °C.

Este frente frío sería el último del mes de octubre, en el cual se pronosticaba la llegada de alrededor de siete.

De acuerdo a números históricos, entre 1990 y 2020 llegaron a este mes cinco frentes fríos, por lo que este año se vivieron un poco menos de lo que se está acostumbrado en México.