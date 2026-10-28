¿Se nos va a caer el cielo hoy miércoles 28 de octubre? Estos son los estados que esperan lluvias y la razón de tanta caída de agua

¡Aguas! Las lluvias en la República Mexicana no van a parar y hasta el momento hay varios estados que se enfrentarán a un clima complicado. Para este miércoles 28 de octubre, el reporte meteorológico oficial confirma que el ciclón tropical "Vance" continuará provocando estragos frente a las costas del país hoy.

La combinación con otros sistemas dejará un ambiente muy lluvioso, con tormentas intensas en el occidente y chubascos constantes en el centro y norte del territorio nacional.

Estos son los estados que se enfrentarán a lluvias y la razón por tanta caída de agua.

¿Por qué se esperan lluvias intensas hoy México?

El temporal de lluvias es principalmente por la posición del ciclón tropical "Vance", ubicado al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit.

Su presencia impulsará lluvias muy fuertes a intensas en la parte del occidente, afectando también a Baja California Sur y Durango.

A esto se suman canales de baja presión en el interior de México que, junto con la entrada de humedad de ambos océanos y del Mar Caribe, generarán chubascos en el centro, norte y sureste.

Dónde va a llover más fuerte: Estados con lluvias intensas

Las lluvias más intensas de este día se prevén para tres entidades del país, donde los acumulados de agua serán considerables:



Sinaloa: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la zona sur.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la zona sur. Nayarit: Lluvias muy fuertes a intensas en la franja norte.

Lluvias muy fuertes a intensas en la franja norte. Durango: Lluvias muy fuertes a intensas en la región sur.

Estados con pronóstico de lluvias muy fuertes a fuertes

Otras regiones del país también registrarán lluvias importantes durante este día:



Baja California Sur, sur.

Jalisco, costa y norte.

Zacatecas, oeste y sur.

¿Dónde se esperan chubascos y lluvias puntuales?

En estados del norte y occidente se prevén lluvias puntuales fuertes, como en el sur y suroeste de Chihuahua, el oeste de Coahuila y la costa de Colima.

Se prevén intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Quintana Roo.

Entidades donde solo habrá lluvias aisladas

En zonas de Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán se esperan lluvias menos fuertes que en los otros estados.