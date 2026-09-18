Llega el primer frente frío 2026-2027: ¿qué zonas de México serán las más afectadas?

¡Desempolva el cobertor de león! El primer frente frío de la temporada 2026-2027 llegará a México y sus efectos se concentrarán en distintas regiones del país. Estas son las zonas que podrían resentir con mayor intensidad su presencia.

Zonas de México donde se podrá sentir el frente frío con mayor intensidad

Las Zonas serranas suelen presentar temperaturas de 0 a 5 °C con riesgo de heladas tempranas, mientras que el valles del centro, puede tener temperaturas entre 2 y 8 °C durante los episodios más intensos.

Los frentes fríos suelen generar cambios importantes en las condiciones meteorológicas de distintas regiones de México. Entre las zonas que habitualmente resienten más los efectos:



Norte del país: Suele registrar descensos de temperatura y vientos asociados con la llegada de masas de aire frío. Como Chihuahua, Coahuila y Durango.

Noreste: puede presentar bajas temperaturas y fuertes rachas de viento. Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Noroeste: Las temperaturas pueden disminuir, especialmente en zonas de mayor altitud. Sonora.

Altiplano mexicano: Es común que se registren temperaturas bajas durante la noche y la madrugada. Zacatecas, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Zonas montañosas: Por la altitud, pueden presentarse temperaturas más frías y, bajo determinadas condiciones, heladas. Chihuahua, Durango, Puebla y Estado de México.

Litoral del golfo de México: El ingreso de frentes fríos puede generar evento de norte, con rachas de viento y oleaje elevado. Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

¿Cuántos frentes fríos se esperan para 2026-2027?

Para este periodo del 2026-2027, que dura de septiembre a mayo, la Conagua prevé la llegada de 56 frentes fríos, que supera la cifra del promedio histórico.



Septiembre: 3 sistemas.

3 sistemas. Octubre: 7 sistemas.

7 sistemas. Noviembre: 8 sistemas.

8 sistemas. Diciembre: 9 sistemas.

9 sistemas. Enero: 8 sistemas.

8 sistemas. Febrero: 7 sistemas.

7 sistemas. Marzo y abril: 6 sistemas por mes.

6 sistemas por mes. Mayo: 2 sistemas.

Las zonas serranas del norte de México son las que suelen registrar las temperaturas más bajas, particularmente en Chihuahua y Durango. El SMN ha registrado temperaturas mínimas de hasta -10 °C a -15 °C en zonas serranas de ambos estados durante el invierno.

