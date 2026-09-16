¿Cuándo llega el primer Frente Frío de la temporada 2026-2027? Esta es la fecha estimada del Servicio Meteorológico Nacional

¡Ya se acerca! Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua anunciaron las posibles fechas en las que llegará el primer Frente Frío de la temporada 2026-2027.

Aunque parecía lejano, la época con más frío del año está más cerca y esto es todo lo que dijeron los expertos sobre lo que va a pasar y las recomendaciones para sobrevivir las heladas que le esperan a México.

¿Cuándo entra el primer Frente Frío a México?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el primer Frente Frío de la temporada 2026-2027 entrará durante la segunda mitad de septiembre, en los últimos días del mes.

Este sistema marcará el inicio de la transición hacia mañanas y noches más frescas, provocando descensos de temperatura de 0 a 5 °C en zonas elevadas de la República Mexicana.

¡Prepárate para el frío!



México espera 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, entre septiembre y mayo.



El mes con mayor actividad ya está marcado. Checa el calendario y conoce cuándo se concentrarán estos sistemas.https://t.co/qQKLW9pLjg pic.twitter.com/DK9YoHz58E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2026

¿Cuántos frentes fríos se esperan para 2026-2027?

Para este periodo del 2026-2027, que dura de septiembre a mayo, la Conagua prevé la llegada de 56 frentes fríos, que supera la cifra del promedio histórico.



Septiembre: 3 sistemas.

3 sistemas. Octubre: 7 sistemas.

7 sistemas. Noviembre: 8 sistemas.

8 sistemas. Diciembre: 9 sistemas.

9 sistemas. Enero: 8 sistemas.

8 sistemas. Febrero: 7 sistemas.

7 sistemas. Marzo y abril: 6 sistemas por mes.

6 sistemas por mes. Mayo: 2 sistemas.

¿El fenómeno de "El Niño" hace más fuertes los frentes fríos?

El Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que la temporada se verá modificada por la fase cálida de "El Niño".

Este alcanzará su máxima intensidad en fin de año, concentrando más del 50 % de los frentes fríos entre noviembre y febrero, lo que aumentará masas de aire en el norte y centro del país, además de generar eventos de Norte en el Golfo de México.

Estados que se verán afectados por los frentes fríos

Con el avance de los fenómenos meteorológicos, las zonas altas tendrán cambios en las temperaturas.



Zonas serranas: Temperaturas de 0 a 5 °C con riesgo de heladas tempranas.



Temperaturas de 0 a 5 °C con riesgo de heladas tempranas. Valles del centro: Temperaturas entre 2 y 8 °C durante los episodios más intensos.

Recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos durante los frentes fríos

Alejandro Vergara Castañeda, de Protección Civil, recomendó vestir en capas, abrigar bien a la familia y no encender braseros o estufas para calentar cuartos cerrados, por el peligro mortal por monóxido de carbono.