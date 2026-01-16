Activan alerta por frente frío 29 que traerá temperaturas ‘congelantes’; ¿dónde lloverá?

Una alerta preventiva por el frente frío número 29 ha sido activada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ante la llegada de un sistema frontal acompañado de una potente masa de aire polar en elm país; esto provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias intensas, vientos fuertes e incluso nieve o aguanieve en zonas altas de México durante las próximas 48 horas, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este frente frío ingresará por el norte y noreste del país, además de que se desplazará rápidamente durante el fin de semana, generando un ambiente muy frío a gélido en gran parte del territorio nacional. Las heladas y el drástico descenso de la temperatura serán protagonistas, especialmente en zonas serranas.

¿Cuándo ingresa el frente frío 29 y a qué estados afectará?

Se pronostica que para la madrugada del sábado 17 de enero, diversas regiones del país podrían experimentar temperaturas de menos 5 grados Celsius a 0 grados Celsius con heladas, especialmente en zonas altas de:

Baja California, Sonora y Coahuila



Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas



Michoacán, Guanajuato y Querétaro



Hidalgo, Estado de México y Puebla



Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Cabe decir que estos valores se mantendrán incluso durante la madrugada del domingo 18 de enero, por lo que las autoridades han insistido en tomar precauciones para evitar riesgos de salud por el frío extremo.

¿Dónde lloverá este fin de semana?

El Frente Frío 29 no solo traerá frío extremo; también se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), especialmente en:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)



Veracruz (regiones de Totonaca y Nautla).



Además, durante la noche del sábado se espera un evento de “Norte” que afectará la costa de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para el próximo domingo, este fenómeno abarcará todo el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, acompañado de potencial caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas como el Pico de Orizaba y el Popocatépetl.

¿Cuántos frentes fríos quedan en el invierno 2026?

Esta temporada invernal (2025-2026) en México, que va desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo, aún tiene alrededor de 20 frentes fríos pendientes, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Enero: 1 frente frío



Febrero: 5 frentes



Marzo 2026: 6 frentes fríos



Abril: 5 frentes



Mayo: 3 frentes fríos para cerrar la temporada.



¿Recomendaciones de las autoridades ante frentes fríos?

La CNPC y el SMN recomiendan a la población:

Abrigar especialmente a niños, adultos mayores y personas vulnerables.



Evitar actividades al aire libre sin protección adecuada.



Tomar precauciones al conducir por bancos de niebla o hielo en carreteras.

Este frente frío subraya la importancia de estar informados, además de preparados ante condiciones climáticas extremas que pueden afectar la movilidad y la salud en gran parte del país.