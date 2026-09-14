Masa de aire frío llega a México: habrá heladas y fuertes lluvias en estos estados del 16 al 18 de septiembre

El clima en México está por cambiar con la llegada de una masa de aire frío que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), generará fuertes lluvias y bajará las temperaturas en varias regiones del país.

Reportes indican que esta masa de aire frío podría llegar a partir del miércoles 16 de septiembre, poniendo fin a la onda de calor que prevalece sobre el norte de México.

¿Qué es una masa de aire frío y por qué llegará a México?

Estas masas son extensas porciones de aire que presentan temperaturas y niveles de humedad similares en una amplia región. En términos más sencillos, son como enormes burbujas que se mueven de un lugar a otro y al llegar a zonas cálidas modifican las temperaturas.

Generalmente se forman en zonas muy frías como Canadá o el Ártico y comienzan a desplazarse hacia el sur, llegando a Estados Unidos y posteriormente a México.

Cuando una masa de aire frío entra a México puede provocar temperaturas bajas y modificar el clima con lluvias más fuertes, incluyendo:



Vientos fuertes

Heladas

Cambios bruscos en el clima

Avance o formación de frentes fríos.

Estados afectados por el acercamiento de una masa de aire frío a México

En su pronóstico general, el SMN advirtió que la masa de aire frío se desplazará sobre el golfo de México e interactuará con una circulación ciclónica que recorrerá la península de Yucatán.

Se prevé que entre el miércoles 16 y hasta el viernes 18 de septiembre bajen las temperaturas en el norte, oriente y centro de México, además de que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el Golfo de México, el noreste, oriente y sureste del país.

Estados que podrían recibir las lluvias más fuertes:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chihuahua

Chiapas

Temperaturas bajas:



Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Veracruz

¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos y cuántos se esperan?

La temporada de frentes fríos 2026-2027 inicia en México a mediados de septiembre 2026 y se espera que se prolongue hasta mayo del próximo año.

Debido a que las condiciones de “El Niño” ya se han establecido en aguas del Pacífico, el SMN prevé que se intensifiquen los sistemas frontales, esperando hasta 56 frentes fríos, por encima del promedio.

