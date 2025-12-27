La Ciudad de México amaneció con temperaturas extremas este sábado, luego de que autoridades activaran la alerta naranja y alerta amarilla por bajas temperaturas en al menos seis alcaldías, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital. En Tlalpan, el termómetro descendió hasta 1 grado Centígrado, una de las cifras más bajas registradas en la actual temporada invernal.

No estamos en la ciudad más fría del mundo , pero la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el descenso térmico se intensificó durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, afectando a miles de personas que deben salir a trabajar antes del amanecer.

🌡️ CDMX bajo cero: la lucha contra el frío en las calles



La Ciudad de México enfrenta una de las jornadas más gélidas de la temporada. Este sábado, el Servicio Meteorológico y las autoridades de Protección Civil activaron alertas por temperaturas que pusieron a prueba la… pic.twitter.com/zhfkPJmMe5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2025

¿En qué alcaldías se activaron las alertas por frío en CDMX?

La alerta amarilla se activó en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se registraron temperaturas de hasta 4 grados Celsius.

En tanto, Tlalpan fue colocada en alerta naranja, al reportarse valores por debajo de los 3 grados Celsius, principalmente en zonas altas.

“Las bajas temperaturas están tremendas, por eso es importante compartir ropa abrigadora con quien más lo necesita”, señaló Ricardo Antonio Nava, vecino de la zona sur.

¡Buen día! Este #sábado en la Ciudad de México, amanece con ambiente #frío.



Después del mediodía, se espera cielo #despejado a medio #nublado, ambiente #cálido y condiciones limitadas para #lluvias ligeras dispersas #Temperatura máxima: 20 °C#Temperatura mínima: 9 °C… pic.twitter.com/HRi8grMVs9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 27, 2025

¿Cómo enfrentan el frío quienes trabajan de madrugada?

El frío no solo se siente, se vive. Trabajadores nocturnos, repartidores, personal de limpieza y empleados de restaurantes relataron el impacto físico del descenso térmico: “En la madrugada el frío baja tremendo, sobre todo alrededor de las cuatro de la mañana”, contó Raúl Flores García, trabajador nocturno.

Otros aseguran que el cansancio aumenta y las enfermedades respiratorias se vuelven más frecuentes: “Hay que tomar café o ponche caliente para mitigar un poco el frío”, compartió Laureano, comerciante ambulante.

El frío en CDMX también golpea al bolsillo

Además del impacto físico, las bajas temperaturas incrementan el gasto familiar: sube el consumo de gas, electricidad, alimentos calientes y medicamentos: “Hace mucho frío y hay que cuidarse, incluso gastar más en medicinas”, explicó Araceli, vecina de Milpa Alta.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Protección Civil recomienda:



Abrigarse en capas



Evitar cambios bruscos de temperatura



Consumir líquidos calientes



Extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas en situación de calle.

Las autoridades advierten que las bajas temperaturas continuarán, por lo que llaman a no bajar la guardia y mantenerse informado; ¿estamos preparados como ciudad para enfrentar el frío extremo, o es momento de reforzar la solidaridad con quienes más lo resienten?

