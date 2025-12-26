¡A dormir con doble cobija! Zonas con alerta por frío, registrarán temperaturas heladas este 27 de diciembre
La Ciudad de México (CDMX) se prepara para una madrugada gélida. La Secretaría de Protección Civil activó la alerta por frío en seis alcaldías.
Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzaron una alerta previniendo a la población de la Ciudad de México por la activación de alerta por frío en distintas alcaldías.
Al momento, se observa nubosidad asociada a #lloviznas y #lluvias ligeras dispersas en zonas de las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 26, 2025
Alerta Naranja en Tlalpan
La situación más crítica para este sábado 27 de diciembre se vivirá en la alcaldía Tlalpan. Las autoridades han activado la Alerta Naranja, ya que se pronostican temperaturas muy bajas, de entre 1 y 3 grados Celsius.
Además del frío intenso, se esperan heladas en las zonas altas, por lo que es vital extremar precauciones si vives en los pueblos de esta demarcación. El horario de mayor riesgo será desde las 2:00 de la madrugada hasta las 8:00 de la mañana, justo cuando el sol empieza a salir pero el suelo sigue congelado.
Alerta Amarilla: Frío en 5 alcaldías más
No solo Tlalpan sufrirá por el clima. La Alerta Amarilla se activó para otras cinco alcaldías donde el termómetro marcará entre 4 y 6 grados:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
En estas zonas, aunque no se esperan heladas tan severas como en Tlalpan, el frío será suficiente para causar enfermedades respiratorias si no se toman las medidas necesarias durante las primeras horas del sábado.
Se observan zonas de #lluvias ligeras e intervalos de #chubascos en: @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 26, 2025
Cómo protegerse del frío
Protección Civil recomienda aplicar la técnica de la cebolla: usar al menos tres capas de ropa, preferiblemente de lana o algodón. Esto ayuda a que el aire caliente se quede atrapado entre las prendas y mantenga mejor la temperatura corporal.
También es muy importante cubrir nariz y boca al salir para evitar respirar el aire gélido directamente, y usar crema hidratante, ya que el frío extremo reseca la piel rápidamente y puede causar grietas o lesiones.
Tips claves para la salud durante el frío
Para fortalecer el cuerpo, las autoridades sugieren comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (como naranja, guayaba y mandarina) y tomar mucha agua. Además, se pide mantener el esquema de vacunación al día contra Influenza, COVID-19 y neumococo.
Si en casa utilizas calentadores o chimeneas, ¡mucho cuidado! Debes mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono . Nunca olvides apagar estos aparatos antes de irte a dormir.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 27/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 26, 2025
