¡A dormir con doble cobija! Zonas con alerta por frío, registrarán temperaturas heladas este 27 de diciembre

Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzaron una alerta previniendo a la población de la Ciudad de México por la activación de alerta por frío en distintas alcaldías.

Alerta Naranja en Tlalpan

La situación más crítica para este sábado 27 de diciembre se vivirá en la alcaldía Tlalpan. Las autoridades han activado la Alerta Naranja, ya que se pronostican temperaturas muy bajas, de entre 1 y 3 grados Celsius.

Además del frío intenso, se esperan heladas en las zonas altas, por lo que es vital extremar precauciones si vives en los pueblos de esta demarcación. El horario de mayor riesgo será desde las 2:00 de la madrugada hasta las 8:00 de la mañana, justo cuando el sol empieza a salir pero el suelo sigue congelado.

Alerta Amarilla: Frío en 5 alcaldías más

No solo Tlalpan sufrirá por el clima. La Alerta Amarilla se activó para otras cinco alcaldías donde el termómetro marcará entre 4 y 6 grados:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas zonas, aunque no se esperan heladas tan severas como en Tlalpan, el frío será suficiente para causar enfermedades respiratorias si no se toman las medidas necesarias durante las primeras horas del sábado.

Cómo protegerse del frío

Protección Civil recomienda aplicar la técnica de la cebolla: usar al menos tres capas de ropa, preferiblemente de lana o algodón. Esto ayuda a que el aire caliente se quede atrapado entre las prendas y mantenga mejor la temperatura corporal.

También es muy importante cubrir nariz y boca al salir para evitar respirar el aire gélido directamente, y usar crema hidratante, ya que el frío extremo reseca la piel rápidamente y puede causar grietas o lesiones.

Tips claves para la salud durante el frío

Para fortalecer el cuerpo, las autoridades sugieren comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (como naranja, guayaba y mandarina) y tomar mucha agua. Además, se pide mantener el esquema de vacunación al día contra Influenza, COVID-19 y neumococo.

Si en casa utilizas calentadores o chimeneas, ¡mucho cuidado! Debes mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono . Nunca olvides apagar estos aparatos antes de irte a dormir.