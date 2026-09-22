Caen cuatro integrantes de “Los Chapitos”, entre ellos “El Peli": ¿Quién es?

La mañana de este 22 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidas cuatro personas pertenecientes a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar García Harfuch.

Los presuntos detenidos, fueron señalados por el Gabinete de Seguridad como generadores de violencia tras una intervención coordinada de las fuerzas de seguridad en Mazatlán.

¿Quién es "El Peli" y por qué era buscado?

Mediante su cuenta de X, Omar García Hafurch publicó la detención de cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N” de la facción “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

“El Peli” presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga, y participaba en la privación de la libertad de personas.

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

¿Quiénes son "Los Chapitos"?

"Los Chapitos" son una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa; la organización está integrada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos del hoy encarcelado exlíder Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

La facción opera principalmente en el estado de Sinaloa y participa en el tráfico internacional de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas, además de actividades como el lavado de dinero y el narcomenudeo.

Ovidio Guzmán se encuentra bajo custodia en Estados Unidos desde septiembre de 2023 y Joaquín Guzmán López desde julio de 2024. En 2026, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo continúan prófugos.

Las acciones se mantienen por parte de las autoridades de Sinaloa

En el operativo donde detuvieron a "El Peli" participaron elementos de Defensa, Marina, SSPC, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

El Gobierno federal informó que la SSPC incorporó 836 elementos, mientras que la Marina desplegó mil efectivos navales y la Defensa Nacional trasladó mil 600 elementos, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales, al estado de Sinaloa.

Con este despliegue, el estado de fuerza federal en esa entidad supera los 20 mil elementos, de acuerdo con las autoridades.

Señaló García Harfuch que las operaciones de seguridad continuarán de manera permanente en el estado de Sinaloa, con el objetivo de debilitar y desarticular las estructuras criminales señaladas como responsables de generar violencia en la entidad.

