Dos sismos azotan Panamá en MENOS DE 1 SEGUNDO: Los primeros VIDEOS del momento

Panamá registró dos fuertes sismos la mañana de este sábado 31 de octubre, los cuales alcanzaron magnitudes de 5.8 y 5.9, y ocurrieron con apenas un segundo de diferencia en las inmediaciones de Tonosí, provincia de Los Santos.

Se registran dos sismos en Panamá

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el primero de los sismos se registró a las 10:50:19 de la mañana, con una magnitud de 5.8, a 22 kilómetros al noreste de Tonosí y 5 kilómetros de profundidad.

Mientras que el segundo movimiento telúrico se produjo a las 10:50:20, tan solo un segundo después con una magnitud de 5.9, cuyo epicentro fue ubicado a 14 kilómetros al este de la misma localidad, a diez kilómetros de profundidad.

🚨 | Reportan un fuerte sismo de magnitud preliminar 6,1 en Panamá durante la mañana de este sábado.



En Playa Venao, provincia de Los Santos, el movimiento fue tan fuerte que provocó la caída de numerosos productos de los estantes de los comercios. pic.twitter.com/ybtCyC1m5Q — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) October 31, 2026

Dos sismos ocurren en el mismo mes del sismo del 9 de octubre

Los nuevos movimientos ocurren en una región que continúa registrando actividad sísmica después del terremoto del pasado 9 de octubre. Aquel día, un sismo de magnitud 7.5 estremeció Panamá a las 12:56 horas, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros.

El fenómeno provocó daños importantes en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-10-31, 10:50 hora local. Magnitud 5.2. Profundidad superficial, Bajo Corral, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/wDu4ixbTf1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 31, 2026

Los reportes de atención a la emergencia contabilizaron 17 mil 58 viviendas inspeccionadas y 55 mil 245 personas registradas en las zonas afectadas.

Para atender a las personas que tuvieron que abandonar sus hogares, se habilitaron 135 albergues, donde fueron recibidas 4 mil 428 personas.

Además, se contabilizaron tres víctimas mortales.

Se han registrado más de 150 mil réplicas

Durante el 9 y 10 de octubre se registraron cuatro réplicas superiores a magnitud 6, con intensidades de 6.9, 6.5, 6.2 y 6.1.

Posteriormente, el 27 de octubre ocurrió un temblor de 5.6 cerca de Coiba, mientras que dos días después se registró otro de magnitud 5.1 al noroeste de Tonosí.

Hasta el 28 de octubre, el Instituto de Geociencias había contabilizado más de mil 154 réplicas relacionadas con el terremoto principal.