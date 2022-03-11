Gabriel Boric jura como presidente de Chile

El izquierdista Gabriel Boric juró y asumió como presidente de Chile para los próximos cuatro años, tiempo en el que tendrá que buscar avanzar en las reformas sociales prometidas en su campaña en medio de una ralentización de la economía y con un Congreso dividido.

"Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo", dijo el nuevo mandatario ante la presencia de altos funcionarios y delegaciones de diversos países como Estados Unidos, España y Argentina.

En el Salón de Honor del Senado, el nuevo presidente de esa cámara, el socialista Álvaro Elizalde, le impuso la banda presidencial a Gabriel Boric, quien no usó corbata durante la ceremonia, el último acto de del multimillonario saliente Sebastián Piñera.

De 36 años recién cumplidos, el nuevo presidente ha despertado la esperanza entre los progresistas, así como el temor de que las décadas de estabilidad económica de Chile sean atacadas.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del Congreso en el puerto de Valparaíso, a unos 100 kilómetros al oeste de Santiago, ante un número reducido de 500 asistentes debido a la pandemia de Covid-19.

Beatriz Gutiérrez asistió a la ceremonia en Chile

Entre los invitados figuraban el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el de Perú, Pedro Castillo y el de Bolivia, Luis Alberto Arce, así como el rey Felipe de España, y la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, entre otros.

Horas antes, el Congreso renovado inició el año legislativo y eligió a los líderes de ambas cámaras, el socialista Álvaro Elizalde en el Senado y el socialdemócrata Raúl Soto en Diputados.

Gabriel Boric, a la cabeza de una amplia coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista, ha prometido revisar un modelo económico basado en el mercado para luchar contra la desigualdad que provocó violentas protestas en 2019, aunque ha moderado su ardiente retórica en los últimos meses.

