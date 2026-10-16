Caso Dafne Zapata: ¿cuántos años de cárcel recibió su padre por abuso sexual?

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado cometido contra su hija, luego de un proceso judicial que se prolongó durante más de siete años.

La sentencia se da meses después de la muerte de Dafne, de 13 años, quien falleció en julio pasado durante un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este hecho generó indignación y mantiene abierta una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Y ahora, el caso volvió a dar de que hablar, luego de que las autoridades declararán culpable a Gabriel "N", por abuso sexual en contra de su propia hija.

¿Por qué sentenciaron a Gabriel “N” por abuso sexual?

El proceso judicial contra Gabriel “N” comenzó en 2019, cuando Alejandra Quintos, madre de Dafne, presentó una denuncia por hechos ocurridos cuando la niña tenía seis años.

Tras años de diligencias y audiencias, el juez determinó la responsabilidad penal del acusado por el delito de abuso sexual agravado. El fallo de culpabilidad se dio a conocer el 12 de octubre, en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas.

Inicialmente, la acusación se formuló por violación equiparada, pero durante el procedimiento judicial el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado, de acuerdo con los antecedentes del caso.

#AlMomento | Juez dicta sentencia de 20 años de prisión a Gabriel "N" por el delito de abuso sexual en contra de su hija Dafne Zapata, quien murió en una academia militarizada en Tamaulipas en julio pasado. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/DNVleMmEnZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 16, 2026

¿Qué pasó con Dafne Zapata?

Dafne Zapata, de 13 años, murió el 16 de julio de 2026 mientras participaba en un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Su fallecimiento dio lugar a una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer lo ocurrido dentro de las instalaciones. Las autoridades también han investigado posibles responsabilidades relacionadas con el funcionamiento de la institución.

La muerte de la adolescente volvió a poner atención sobre el proceso judicial que su familia había iniciado años atrás por los hechos de abuso sexual denunciados contra su padre.

Por ello, la sentencia no representa por sí misma una resolución sobre las circunstancias en las que murió la adolescente ni sobre las posibles responsabilidades penales derivadas de ese fallecimiento.

