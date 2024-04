VIDEO: Retén de hombres enmascarados en Galeana, Nuevo León atemoriza a turistas

Durante las vacaciones de Semana Santa, un gran número de ciudadanos no pudieron salir de vacaciones a otros estados o playas, pero aprovecharon para realizar turismo local, visitando municipios de Nuevo León, como Galeana en donde los turistas se encontraron con una sorpresa.

Algunas familias que circularon en carretera al municipio de Galeana, Nuevo León, pasaron un gran susto al toparse con un retén de sujetos enmascarados, al estilo de la película “La Purga”.

Los turistas, se mostraron temerosos de que se tratara de un hecho de inseguridad o violencia por parte de delincuentes.

¿Quiénes eran los enmascarados en carretera de Galaena?

Algunos ciudadanos decidieron grabar el momento, pero se aclaró que afortunadamente, no eran delincuentes sino los famosos “Chicaleros”.

Usuarios reaccionaron al video que circula en redes sociales y en donde se ve a las personas en el retén pidiendo a los automovilistas una cooperación voluntaria y los invitan a la fiesta de la Laguna de Galeana.

Sin embargo otros usuarios aseguraron que los enmascarados querían dinero para dejarlos circular en la carretera.

Algunos de los comentarios de usuarios de redes fueron los siguientes:

“Yo hubiera pasado con el carro y me los llevo; ya vi muchas películas de ‘La Purga’”, “Yo veo esa m... y me regreso, que incómodo y con la inseguridad, ni de pedo está bien hacer eso”, “Pues yo me topo con esa tradición y mínimo desarrollo diabetes”, “Yo que me voy a andar parando”.

¿Qué son los chicaleros?

Los Viejos Chicaleros del Ejido San Francisco de los Blancos de Galeana, Nuevo León es una tradición que se realiza desde hace más de dos siglos.

De acuerdo con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), los chicaleros son un grupo de danzantes que resguardan la tradición indígena mezclada con las celebraciones de Semana Santa.

Llevan puestas máscaras de demonios, en su mano derecha cargan un chicote y se cubren el cuerpo con costales de ixtle.

Se trata de una tradición de Nuevo León que surgió en el ejido San Francisco de los Blancos, como una manera de pedir por las buenas cosechas de maíz.

El término Chicalero se deriva del vocablo chical, que hace referencia al platillo propio de la cuaresma elaborado con elote, chile colorado y algunas especies.