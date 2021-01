FOTOS | Búlgaros ignoran la pandemia para celebrar la Epifanía en un río helado

Celebraciones del Día de la Epifanía o Día de Reyes alrededor del mundo

Ecumenical Orthodox Patriarch Bartholomew I holds a wooden crucifix in front of Greek Orthodox faithful Vasili Kurkcu after he retrieved it from the waters of the Golden Horn during the Epiphany ceremony, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Istanbul, Turkey, January 6, 2021. REUTERS/Murad Sezer