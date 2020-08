FOTOS | Francia y República Checa envían equipo de búsqueda y rescate a Beirut

Francia envió a 55 integrantes de brigada de seguridad civil a Líbano, quienes ayudarán a la búsqueda y rescate de personas en el puerto de Beirut donde ocurrió la explosión. Además llevan seis toneladas de equipo médico.

Medical and sanitary supplies are loaded aboard an Airbus A330 as France sends search and rescue experts aboard three military planes loaded with a mobile clinic and tonnes of medical equipment to Beirut, a day after a blast in a port area in Lebanon’s capital, at Charles-de-Gaulle airport in Roissy, near Paris, France August 5, 2020. Bertrand Guay/Pool via REUTERS