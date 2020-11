FOTOS | Partidarios de Trump y Biden frente a frente, así vivieron la jornada electoral

Lydia Massey de Dover, Delaware, está al lado de su vehículo viendo los resultados de la votación en una pantalla de televisión en el estacionamiento donde el candidato presidencial demócrata de EE. UU., Joe Biden, celebrará su evento nocturno de las elecciones presidenciales

Lydia Massey of Dover, Delaware stands beside her vehicle watching voting results on a television screen in the parking lot where U.S. Democratic presidential nominee Joe Biden will hold his 2020 U.S. presidential election night event as a drive-in rally because of coronavirus disease (COVID-19) pandemic social distancing, in Wilmington, Delaware, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY